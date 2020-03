Koulujen sulkemisesta ei odoteta tänään valtakunnallista linjausta – monessa koulussa viikko alkaa jo etäopetuksessa

Monet kunnat ovat kertoneet viikonlopun aikana oppilaitostensa siirtymisestä etäopetukseen. Valtakunnallista linjausta koulujen ja päiväkotien sulkemisesta ei tällä tietoa ole tulossa enää tänään sunnuntaina, vaan viikko alkaa normaalisti, ellei kunnassa ole toisin päätetty.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa oppilaitoksia jatkamaan varautumistaan etäopetukseen siirtymiseksi.

Opetushallituksessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni koulu avaa ovensa maanantaina normaalisti. Heinonen neuvoo seuraamaan kunnan ja koulujen tiedotusta.

– Viikko alkaa poikkeuksellisissa ja odottavissa tunnelmissa. Koulunkäyntiin liittyy paljon rutiineja, joita joudutaan nyt miettimään uudestaan. Tilanne elää jatkuvasti, minkä mukaan joudutaan nyt elämään, Heinonen sanoo.

Myös valtaosa ammattikorkeakouluista ja yliopistoja siirtyy tai on jo siirtynyt etäopetukseen.

Kunnat ovat tehneet omien tilanteidensa mukaan ratkaisuja koulujen sulkemisesta. Päätösten taustalla on vaikuttanut varsinkin huoli ylioppilaskokelaista, joiden urakka ensi viikolla huipentuu.

– Jos toisin ei ole päätetty, kouluihin mennään normaalisti. Nämä ovat asioita, joista lasten ja nuorten kannattaa jutella vanhempien kanssa. Ja jos on epäselvää, kannattaa ehdottomasti kysyä, mitä tehdään ja miksi.

Heinonen ymmärtää myös opettajia, jotka ovat huolissaan omasta terveydestään.

– Terveys on kaikkein tärkein asia. Jos on huolia kuulumisesta riskiryhmään, kannattaa asia ottaa puheeksi koulun johdon ja työterveyshuollon kanssa.

Hallituksen johtoviisikko on illalla koolla, mutta vielä tänään ei odoteta linjausta päiväkotien ja koulujen mahdollisesta sulkemisesta. Asiaa pohditaan jälleen maanantaina, jolloin koko hallitus kokoontuu.

Oppilaitosten ja päiväkotien tilanteen ohella hallitukselta odotetaan vastauksia siitä, miten taloutta ja vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä tuetaan.

”Hallituksen suosituksella olisi jo vahva vaikutus”

Aluehallintovirastot ovat kieltäneet kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräys annettiin hallituksen suosituksen jälkeen.

Määräys ei koske suoraan kouluja, mikä on herättänyt kummastusta. Heinosen mukaan hallituksen olisi halutessaan mahdollista suositella koulujen sulkemista jo nykylain puitteissa.

– Uskon, että Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa suosituksella on vahva vaikutus.

Hallitus voisi tehdä suoraan päätöksen koulujen sulkemisesta, jos valmiuslain käyttöönoton kynnys ylittyy.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kertonut käynnistäneensä valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta laki voidaan tarvittaessa aktivoida nopeastikin. Ainakaan maanantaille ei STT:n tietojen mukaan ole vielä kutsuttu koolle vaadittavaa valtioneuvoston istuntoa.

Päättäjäisiä valmistaudutaan hajauttamaan

Opetushallitus on suositellut kaikille ulkomailta palaaville oppilaille kahden viikon poissaoloa. Poissaolosta ja paluusta kouluun tai päiväkotiin tulee sen mukaan sopia rehtorin tai opettajan kanssa.

Suuria yhteisiä tilaisuuksia tai kokoontumisia on Opetushallituksen mukaan pyrittävä välttämään. Esimerkiksi lukuvuoden päättäjäistilaisuudet on mahdollista järjestää erilaisissa kokoonpanoissa vaikkapa vuosiluokkakohtaisesti.

Opetushallitus on ohjeistanut lapsia ja nuoria lepäämään ja sairastamaan rauhassa kotona, jos ilmenee lievänkin hengitystieinfektion oireita.

Espoolaispäiväkodin lapset ja henkilöstö on määrätty kotikaranteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Uudellamaalla Espoossa päiväkoti Norlandia Areenan henkilöstö ja lapset on asetettu kotikaranteeniin koronavirusaltistuksen takia. Kotikaranteeni koskee yhteensä 87:ää ihmistä, jotka olivat päiväkodissa viime tiistaina tai keskiviikkona. Tartunnan saanut ihminen oli tuolloin päiväkodin tiloissa.

Karanteeni kestää maaliskuun 25. päivään asti.

Kaupungin tiedotteen mukaan oireettomien kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat voivat käydä töissä ja sisarukset päiväkodissa ja koulussa normaalisti.

STT

Kuvat: