Turkista Kreikkaan matkalla ollut lapsi kuoli Lesboksella veneen kaaduttua

Nuori poika on kuollut Kreikan Lesboksen saaren lähellä sen jälkeen, kun kymmeniä ihmisiä Turkista Kreikkaan kuljettanut vene kaatui. Lisäksi toinen lapsi kuljetettiin turman jälkeen sairaalahoitoon.

Muut veneessä olleet 46 ihmistä ovat turvassa. Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukoin siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikka on kertonut, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös video, jossa Kreikan rajavartijoiden on väitetty ampuneen rajalla olleen ihmisen. Kreikan hallituksen tiedottajan Stelios Petsaksenmukaan video on väärennetty ja ”edistää Turkin propagandaa”.

Rajalla on nähty rajavartijoiden ja Kreikkaan pyrkivien yhteenottoja. Poliisi on muun muassa ampunut kyynelkaasua rajalla olevia ihmisiä kohti.

Erdogan väittää ”miljoonien” ylittävän Euroopan rajan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on tänään toistanut, että rajat Kreikkaan pysyvät auki. Samalla hän varoitti puheessaan, että miljoonat pakolaiset ylittävät rajan EU:hun.

Erdogan myös väitti, että sadattuhannet ihmiset olisivat jo ylittäneet rajan. Todellisuudessa Kreikka ei ole päästänyt rajan ylitse juuri ketään.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoo, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Mitsotakis kertoi Twitterissä myös, että rajavalvonta on nostettu enimmäistasolle. Pääministeri sanoi aikovansa käydä tiistaina Turkin-vastaisella rajalla yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukon siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki viime viikolla kertoi EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikan mukaan lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti.

Turkin päätös tehtiin sen jälkeen, kun 34 turkkilaissotilasta kuoli ilmaiskussa Syyriassa. Turkin media on raportoinut kuljetuksista Kreikan rajalle.

Pohjois-Syyrian konflikti on ajanut jälleen useita ihmisiä pakolaisiksi lähelle Turkin ja Syyrian rajaa. Turkki on painottanut, että se ei kykene enää vastaanottamaan uusia pakolaisia.

Turkissa on yli neljämiljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia.

