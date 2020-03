Italiassa vuorokaudessa 651 koronakuolemaa – Afrikassa tartuntamäärä alkoi kohota

Italiassa kuoli vuorokauden kuluessa 651 ihmistä koronavirukseen, maan viranomaiset ilmoittivat tänään. Määrä on hieman pienempi kuin edellisen vuorokauden kuolonuhrien ennätyksellinen luku. Tuolloin korona vaati 793 ihmisen hengen.

Italiassa on kuollut virukseen nyt jo liki 5 500 ihmistä.

Italiassa koronaviruksen todetun tartunnan saaneiden määrä kohosi nyt yli 59 000:een.

Kreikka tiedotti maanlaajuisista liikkumisrajoituksista

Kreikka ilmoitti tänään, että se ottaa käyttöön maanlaajuiset liikkumisen rajoitukset maanantaina. Kaikki tarpeeton matkustaminen Kreikan sisällä kielletään.

Asiasta ilmoitti Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis televisioidussa puheessaan.

Kreikassa oli todettu lauantaihin mennessä runsaat 500 koronavirustartuntaa. Sairauteen oli kuollut maassa 13 ihmistä.

Sadoillemiljoonille intialaisille määrätty liikkumisrajoituksia

Sadatmiljoonat intialaiset on määrätty joko täyteen tai osittaiseen liikkumiskieltoon koronaviruksen vuoksi. Muun muassa Delhin ja Mumbain normaalisti ruuhkaiset kadut ovat tänään olleet lähes autioita.

Esimerkiksi 20 miljoonan asukkaan Delhi sulkee huomenna kaupungin maarajat ja määrää kaupat sulkemaan ovensa loppukuun ajaksi.

Länsi-Bengalissa puolestaan kaupunkeihin on määrätty liikkumiskiellot, mutta maaseudulle ei.

Monin paikoin Intiassa myös julkinen liikenne on määrätty pysähdyksiin. Maan rautatieyhtiö perui tänään kaikki pitkän matkan vuoronsa lukuun ottamatta rahtijunia. Lisäksi maahan saapuvat lennot on peruttu viikon ajaksi.

Myös esimerkiksi koulut ja kulttuurilaitokset sekä monet turistinähtävyydet on suljettu.

Intiassa on todettu yli 360 koronatapausta ja seitsemän koronan aiheuttamaa kuolemaa.

Intiassa asuu 1,3 miljardia ihmistä. Se on Kiinan jälkeen maailman toiseksi runsasväkisin maa.

Sunnuntaihin mennessä Afrikassa todettu noin 1 100 koronatartuntaa

Afrikan pitkään matalana pysynyt koronatartuntojen määrä alkoi kohota merkittävästi viikonloppuna. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat varoittaneet, että Afrikassa moni sairaala ei kykene hoitamaan suurta määrää koronapotilaita.

Jotkut maat, kuten Ruanda, Mauritius ja Burkina Faso, ottivat käyttöön rajoituksia muun muassa liikkumiseen. Ehkä tiukimmat säännöt määräsi Ruanda. Osa muista Afrikan valtioista ei ole toistaiseksi katsonut rajoituksia tarpeellisiksi.

Sunnuntaihin mennessä Afrikassa oli todettu noin 1 100 koronatartuntaa. Niistä noin 1 000 on löydetty Saharan eteläpuolella sijaitsevissa maissa, joissa koronakuolemia on tullut tietoon yhteensä kuusi.

Afrikan johtavan talousmaan Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize arvioi äskettäin, että enimmillään noin kaksi kolmasosaa Etelä-Afrikan väestöstä saattaa saada koronaviruksen tartunnan.

Slummit koronankin riskipesäke

Afrikan suurkaupunkien riskinä on pidetty sitä, että etenkin slummeissa ihmisten on liki mahdotonta vetäytyä karanteeniin tai pitää turvaväliä toisiinsa.

Vuonna 2016 yhdysvaltalainen ajatuspaja Rand Corporation arvioi, että maailman 25:stä infektiosairauksien leviämiselle alttiimmasta valtiosta 22 sijaitsee Afrikassa. Rand Corporationin mukaan Afrikan halki kulkee poikittaissuunnassa sairauksien leviämiselle otollinen vyöhyke, joka lähtee Saharan eteläosista ja jatkuu Sahelin kautta Afrikan sarveen. Monessa alueen maassa on käynnissä aseellisia konflikteja.

STT

Kuvat: