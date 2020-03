Kreikka pyysi EU:lta kiireellistä apua pakolaisleireille koronaviruksen varalta – tartuntoja ei ole vielä todettu 36 000 ihmisen leireillä

Kreikka on pyytänyt Euroopan unionilta kiireellistä apua, jotta maa kykenisi varautumaan sen pakolaisleireillä mahdollisesti puhkeavaan koronavirusepidemiaan.

Kreikan maahanmuuttopolitiikasta vastaavan ministerin sijainen Giorgos Koumoutsakos sanoi EU:n sisäministereiden puhelinkokouksessa, että nopea toiminta asian suhteen on tärkeää, jotta vältyttäisiin vakavilta seurauksilta.

Maahanmuuttopolitiikasta vastaavan ministeriön lähteet selvensivät, että keskustelua käydään hätärahoituksesta terveydenhuollon laitteiden sekä peseytymistilojen hankkimiseksi pakolaisleireille.

Euroopan komission tiedottajan mukaan EU on myös tehnyt työtä Kreikan viranomaisten kanssa ja avustanut heitä hätätoimenpiteiden valmisteluissa, jos koronavirustartunnat leviäisivät Kreikan saarilla.

Pakolaisleirit Lesboksen, Hioksen, Samoksen, Leroksen ja Kosin saaret Egeanmerellä eivät ole vielä ilmoittaneet koronavirustartunnoista.

Leireillä asuu ainakin 36 000 ihmistä ahtaissa tiloissa. Lisäksi Manner-Kreikan leireillä on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä.

– Tuhat riskiryhmiin kuuluvaa pakolaista ja siirtolaista on siirretty pois saarilta muille leireille, Koumoutsakos sanoo.

Kreikassa on vahvistettu yhteensä 28 koronavirukseen kuollutta sekä lähes 1 000 tartuntaa.

Pakolaisleirien asukkaita on kehotettu pitämään mahdollisuuden mukaan etäisyyttä paikallisiin asukkaisiin.

