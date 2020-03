Tampereella asunutta sierraleonelaista miestä vaaditaan vangittavaksi sotarikoksista – epäillään lapsisotilaiden rekrytoinneista ja suuresta määrästä murhia Liberian sisällissodassa

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii Liberian sisällissodan aikana vuosina 1999-2003 tapahtuneita vakavia rikoksia. Viisikymppistä Suomessa pysyvästi asunutta Sierra Leonen kansalaista epäillään murhista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Rikosnimikkeet ovat epäillyn tekoajan mukaisia.

Mies on KRP:n mukaan ollut epäiltyjen rikosten tekoaikaan johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Hänen epäillään tehneen rikoksia ja yllyttäneen muita niihin.

RUF eli Revolutionary United Front on ollut keskeinen osapuoli myös Sierra Leonen sisällissodassa. Se on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta. Ryhmä on rahoittanut toimintansa laajalla timanttimyynnillä, josta saadut varat päätyvät aseostoihin.

Poliisin Pirkanmaan käräjäoikeuteen toimittaman vangitsemisvaatimuksen mukaan mies on Gibril Massaquoi. Hän toimi kapinallisryhmän johdossa tiedottajana. Sisällissodan aikana hän antoi useita haastatteluja muun muassa BBC:lle.

– Vakaviin henkeen, terveyteen, vapauteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuneiden epäiltyjen rikosten kirjo on poikkeuksellisen laaja sisältäen muun muassa henkirikoksia, seksuaalista väkivaltaa ja lapsisotilaiden rekrytointia ja käyttöä, kertoo tutkinnanjohtaja Thomas Elfgren tiedotteessa.

Poliisin tietojen mukaan 50-vuotias mies on asunut reilut kymmenen vuotta Suomessa.

Valtakunnansyyttäjä määräsi tutkinnan aloitettavaksi

Elfgren ei avaa tarkemmin epäiltyjä tekoja, jotka sisältyvät rikosnimikkeisiin. Sen hän kuitenkin sanoo STT:lle, että miestä epäillään suuresta määrästä murhia. Hän ei tarkenna tässä vaiheessa mittaluokkaa.

KRP pidätti Tampereella asuneen epäillyn eilen. Epäiltyä vaaditaan vangittavaksi huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Asia tutkitaan Suomessa rikosten luonteen vuoksi. Jutun esitutkinta aloitettiin syksyllä 2018 valtakunnansyyttäjän määräyksestä, joka perustuu esitutkinta- ja rikoslakiin sekä Suomea velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin.

– Asia tuli meidän tietoomme vuonna 2018. Keskusrikospoliisi tutkii tätä sen takia, että valtakunnansyyttäjä teki sitä koskevan määräyksen, että se on tutkittava. Sitä tutkitaan Suomessa, koska Suomen lainsäädäntö velvoittaa siihen. Nämä niin sanotut kansainväliset rikokset tutkitaan tekopaikan laista riippumatta, Elfgren sanoo.

Esitutkintaa on tehty Liberiassa ja Sierra Leonessa ja useita kymmeniä ihmisiä on kuulusteltu.

– Liberian oikeusviranomaiset ovat tukeneet asian selvittämistä sallimalla Suomen viranomaisten tiedonhankinnan Liberiassa. Esitutkinta jatkuu nyt epäillyn kuulusteluilla sekä syyttäjän ja puolustuksen mahdollisesti pyytämillä lisätutkimuksilla, Elfgren sanoo.

STT kertoo epäillyn nimen jo epäilyvaiheessa rikosepäilyn poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.

