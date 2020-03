Työntekijät lomautetaan – Kuiron Leipomo jatkaa perheen omin voimin

Salolaisen Kuiron Leipomon ja kahviloiden parikymmentä työntekijää sai keskiviikkona kuulla, että lomautus alkaa huhtikuun alussa. Sadan metrin päässä Lounaskahvila Marja Kankare sulki ovensa.

– Raakaa peliä. Kukaan ei pääse tästä kuivin jaloin, perheyritys Kuiron toimitusjohtaja Pasi Paakkonen huokaa.

Kuiro sulkee Halikon ja Kauppakeskus Linjurin kahvila-myymälät ja järjestelee Leinonkulman kahvila-myymälän leipomotuotteiden noutopisteeksi.

– Pidämme leipomon ja Leinonkulman toiminnassa oman perheen voimin. Meitä riittää neljä leipomoon ja neljä myymälään. Teemme leipää edelleen jälleenmyyjille, ja perheessä on myös kaksi kondiittoria tekemään leivoksia ja kakkuja.

Paakkosen mukaan yrityksen olisi pitänyt supistaa toimintaansa joka tapauksessa, vaikka ravintoloita ja kahviloita ei olisikaan määrätty suljettavaksi.

– Asiakasmäärämme on romahtanut 70 prosenttia. Tilanne on mennyt huonommaksi joka päivä.

Salon Seudun Sanomat kertoi kahdeksan päivää sitten, miten koronavirus oli jotyhjentänyt salonseutulaisia kahviloita, ravintoloita ja baareja. Yksi jutussa haastatelluista oli Lounaskahvila & Juhlapalvelu Marja Kankareen yrittäjä Marja Kankare.

– Elämme päivän kerrallaan ja jatkamme normaalisti niin kauan kuin itse olemme kunnossa, Kankare totesi tuolloin.

Kankare on edelleen kunnossa, mutta normaali päättyi keskiviikkona, jolloin hän teippasi Lounaskahvilan oveen lapun: ”Suljettu toistaiseksi estääksemme koronaviruksen etenemistä.”

Ruuan noutopalvelua Kankare ei halunnut Helsingintiellä aloittaa.

– Hävikki olisi suurempi kuin myynti. Meiltä on tähänkin asti voinut hakea annoksia, mutta se ei lohduta. Liikkuminen on hiljentynyt. Annoksilla ei saisi maksettua edes sähköä, joka ruuan valmistamiseen menisi.

Lounaskahvila on jo vuosikaudet toimittanut ruokaa kotona asuville vanhuksille, joista iäkkäimmät ovat yli 90-vuotiaita.

– Heidän ruokahuollostaan me pidämme kiinni. Toimitamme ruokaa edelleen maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, Marja Kankare korostaa.

Uusia kotitilauksia on jo tullut kanta-asiakkailta, jotka ovat tähän asti käyneet syömässä kahvilan pöydässä.

Salolaisia yli neljännesvuosisadan palvelleen ravintolayrittäjän mieli on haikea.

– Ainoa voitto tässä on se, että virus saadaan taltutettua ja kierre katkaistua. Pahinta on se, kun ei tiedä, kauanko tämä kestää. Monta lamaa olemme jo laahautuneet läpi ja selviytyneet. Peukut pystyyn, että tästäkin selvitään, Marja Kankare sanoo.

Myös perniöläinen lounasravintola Pitopastantti haluaa huolehtia vanhuksista, jotka tilaavat ruokaa kotiin.

– Olemme toimittaneet heille ruokaa jo monta vuotta tiistaisin ja torstaisin. He eivät saisi ruokaa mistään, jos me nyt lopettaisimme. Vaikka ravintolan ovet menevät kiinni, me teemme ja toimitamme lounaita edelleen, yrittäjä Sannamaija Kannari sanoo.

Kannaria mietityttää hallituksen määritelmä henkilöstöravintolasta. Pitopastanttikin on tavallaan työmaaruokala, jossa perniöläisten yritysten työntekijöitä käy syömässä säännöllisesti. Sitä Kannari ei ymmärrä alkuunkaan, että yökerhot ovat saaneet olla vielä auki.

– Nehän ovat kaiken pahan alku ja juuri.

Yrityksen pitopalvelusta tilatut juhlatarjoilut on kaikki peruttu huhtikuun loppuun saakka.

– Sillä on äärimmäisen suuri vaikutus meille, mutta yrittänyttä ei lytätä. Niin kauan yritetään kuin viimeinen hengenveto vedetään. Mikään muu ei auta, Kannari toteaa.

Torikahvilayrittäjä Henri Kurila suunnitteli vielä viime viikolla, että Kauppatorin Kahvio avataan tulevana lauantaina. Telttaa ei olisi ollut ja pöydät olisivat olleet monen metrin päässä toisistaan.

– Rahallisesti tämä on iso juttu. Vaikka olemmekin ulkokahvila, joudumme pitämään kahvilan suljettuna toukokuun loppuun saakka, Kurila toteaa.

Kahvikupillisten noutomyynti on Kurilan mukaan niin vähäistä, että se ei kannata.

Osa salolaisista ravintoloista on jo aiemmin sulkenut ovensa toistaiseksi. Muiden on ratkaistava, alkavatko ne myydä noutoruokaa vai ei.