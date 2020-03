Kuka lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin? Avoimeen kilpailuun palanneen UMK:n finaali mitellään tänään

Suomen euroviisuedustaja valitaan tänään Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalissa. Tampereen Mediapoliksessa lavalle nousevat viisuedustajan paikasta kisaavat Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa ja Catharina Zühlke.

Finaali alkaa iltayhdeksältä, ja se näytetään suorana Ylen TV1:llä sekä Yle Areenassa.

Catharina Zühlke kilpaili UMK:ssa vuonna 2017 kappaleella Perfect Villain ja tuli tuolloin toiseksi. Nyt Zühlke hamuaa viisuedustajuutta Eternity-kappaleella, joka kertoo rakkauden voimasta. Ylen mukaan Zühlke on myös osallistunut laulukilpailu Idolsiin vuonna 2013, sijoittuen viidenneksi.

Televisiossa esitetystä kilpailusta tuttu on myös Tika, joka on vuoden 2018 X Factor -voittaja. Sitä ennen hän osallistui Ruotsin Idolsiin sekä Voice of Finlandiin, Yle kertoo. Tika kisaa UMK:ssa murtumisesta ja yli pääsemisestä kertovalla balladilla I Let My Heart Break.

Myös Aksel Kankaanranta tunnetaan entuudestaan Voice of Finlandista, johon hän osallistui vuonna 2017. Vielä paremmin Kankaanranta tunnettaneen Pyhimyksen Jättiläinen-suurhitin feattaajana. Kankaanranta esittää UMK:ssa Looking Back -biisin, joka kehottaa elämään hetkessä.

Tampereella lavalle myös nouseva Erika Vikman on puolestaan kruunattu tangokuningattareksi Tangomarkkinoilla vuonna 2016. Vikmanin kappaletta Cicciolinaa kuvataan niin reippaaksi suomidiskoksi kuin voimalauluksi pelottomuudesta ja rohkeasta riettaudesta.

Vuonna 2005 ensimmäisen albuminsa julkaisseen Sansan kisakappale Lover View on tanssittava rakkauslaulu. Biisin kuvaillaan tuovan klubitunnelmaa UMK:hon.

Kisan ainoa yhtye on F3M, jonka Bananas-biisi kannustaa bailaamaan omana itsenään. Kappaleessa K-popin energian ja hulluuden kerrotaan kohtaavan nykyaikaiset avoimet arvot. Yhtyeen muodostavat Miara, Baby O ja Viv. Viv on myös kilpaillut Voice of Finlandissa, vuonna 2018.

Kansainvälinen raati ja katsojat päättävät voittajan

Katsojat voivat äänestää suosikkiaan suoran lähetyksen aikana maksutta Yle.fi-sovelluksella tai maksullisesti tekstiviestillä tai soittamalla äänestysnumeroon. Myös kansainvälinen raati pisteyttää kappaleet ja esitykset. Voittajan määrittävät yleisöäänet ja raadin antamat pisteet.

Ylen mukaan kansainvälinen raati koostuu kahdeksan eurooppalaisen maan nelihenkisistä raadeista.

UMK palasi tänä vuonna avoimeen kilpailuun muutaman vuoden tauon jälkeen. Kisaan lähetettiin yli 400 kappaletta, joiden joukosta Tampereella tänään esiintyvät finalistit valittiin.

Kahtena viime vuonna Euroviisuihin on lähetetty kutsuvierasartisti. Viimeksi Suomea edustivat Darude ja Sebastian Rejman ja toissa vuonna Saara Aalto. Darude ja Rejman karsiutuivat finaalista. Aalto puolestaan sijoittui 26 maan finaalissa 25:nneksi.

Tämän vuoden Eurovision laulukilpailu mitellään toukokuussa Hollannin Rotterdamissa.

STT

