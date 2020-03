Taksinkuljettajat ovat huolissaan koronaviruksen leviämisestä ja tunnistavat nykytilanteen riskit. Näin toteaa salolaisen Matkataksit-yrityksen Ari Riikonen. Hän näkee kuljettajien toiminnan olevan avainasemassa virusinfektion leviämisen estämisessä.

– Voimme kuljettaa saman päivän aikana asiakkaita niin lentokentiltä, sairaaloista kuin vanhusten hoitolaitoksista. Viime viikolla kuljetimme aasialaisia liikemiehiä ja tällä viikolla Thaimaasta palaavia matkustajia, Riikonen huomauttaa.

– Monet taksit ajavat sekä Kela-kyytejä että koulukyytejä.

Riikosta ihmetyttää, miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ei ole antanut taksialalle sen pyytämää riskiarviota eikä toimintaohjeita. hän sanoo monien taksiyrittäjien kuitenkin jo varustautuneen koronavirusta vastaan; autoilijat ovat hankkineet hengityssuojia, käsidesiä, kumikäsineitä ja desinfiointisuihkeita.

Riikosen oma yritys on aloittanut suojautumisen koronaviruksen leviämistä vastaan niin, että se pyrkii jakamaan kolmea autoaan niin, että eri autoilla ajetaan lentokenttäkuljetukset, sairaaloiden ja hoivakotien paari- ja pyörätuolikuljetukset sekä tavalliset taksikuljetukset.

– Desinfioimme taksiautojen ovenkahvat, käsinojat sekä turvavöiden soljet ja lukko-osat ennen riskiryhmien kuljetuksia, hän kertoo.

– Toistaiseksi emme ole kehdanneet vielä ottaa hengityssuojaimia käyttöön, vaikka sellaiset on hankittu. Mielestäni olisi tärkeää suojautua pelkästään jo taksilla kulkevan vanhusväestön ja sairaalan potilaiden takia.

Riikonen toivoo, että varotoimiin ryhdytään nyt eikä viikon päästä, kun on myöhäistä.

– Koronaviruksesta tiedetään vähän, mutta arvioiden mukaan taudin itämisaika on 2–12 päivää. Suojautuminen on tärkeää, sillä tartunnan saanut voi levittää tartuntaa jo ennen omia oireita, hän muistuttaa.

Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen toteaa, että liitto ei ole antanut jäsenilleen toimintaohjeita koronan varalta, koska liitolla ei ole terveydenhuollon osaamista.

– Tukeudumme yleisiin ohjeistuksiin. Hygieniakysymykset on huomioitava: on esimerkiksi pyyhittävät pinnat, joita asiakkaat koskevat eikä flunssan oireissa lähdetä töihin, vaan pysytään kotona. Ohjeistus on sama taksialalla kuin muillakin, hän sanoo.

Koskinen toteaa, että kenenkään ei pidä tehdä työtään terveytensä uhalla, mutta myöskään asiakkaan heitteille jättöön ei pidä syyllistyä, vaan taata näiden tarvitsema kuljetus.

– Jos menisin ruokakauppaan ja myyjällä olisi hengityssuojain, miettisin, voiko täällä asioida. On kuitenkin muistettava, ettei kyseessä ole mikään pikkujuttu, kun Yhdysvallat on estänyt eurooppalaisten matkustamisen maahan ja Itävalta kieltänyt italialaisia tulemasta, hän painottaa.

Lentokentälle ajettavat bussivuorot hiljenivät

Linja-autoliikenteessä koronavirus näkyy lentokenttäliikenteen matkustajamäärien rajuna vähenemisenä.

– Sehän on selvää, kun lentoyhtiöt ovat peruneet lentoja, salolaisenJ. Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainio toteaa.

Tilanne tulee johtamaan lentokentälle ajettavien vuorojen keskeyttämiseen.

– Turha sinne on tyhjillä autoilla ajaa. Finnair ilmoitti peruvansa 2 400 lentoa ja Norwegian 3 000.

Vainio toteaa bussimatkustajamäärien vähenevän kevään aikana senkin takia, että väenkokoontumisten järjestäminen lopetetaan koronan takia.

– Koulu- ja työmatkaliikennettä on vielä toistaiseksi ollut tavalliseen tapaan.

Matti Vainio sanoo, ettei linja-autoliikenteeseenkään ole saatu viranomaisilta mitään neuvoja siitä, miten toimia vallitsevassa tilanteessa.

– Meillä on autojen vessoissa ollut käsidesiä jo pitkään tarjolla. Kuljettajien suhteen luotetaan yleiseen ohjeistukseen käsien pesusta.

Vainion Liikenteen kuljettajat tulevat käyttämään entistä enemmän käsineitä, sillä yhtiö panee jakoon myös kertakäyttökäsineitä.