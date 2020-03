Kuluttaja-asiamies: Matkanjärjestäjien täytyy poikkeustilanteissakin noudattaa lakia ja palauttaa asiakkaiden rahat

Koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi kuluttajilla on oikeus peruuttaa varaamansa matkapaketit ilman kuluja ainakin 13. huhtikuuta asti, kertoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

EU-komissio on eilen antanut asiasta linjauksen. Sen mukaan matkanjärjestäjien on noudatettava lainsäädäntöä poikkeuksellisessakin tilanteessa ja palautettava asiakkaiden rahat.

– Ymmärrämme, että tilanne on varsin poikkeuksellinen. Ei voi kuitenkaan olla niin, että matkustajat kantavat taloudellisen riskin, Väänänen sanoo tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan osa matkanjärjestäjistä on ilmoittanut, että koronaviruksen aihettamissa poikkeuksellisessa tilanteessa ne eivät palauta asiakkailleen rahoja näiden peruuttamista tai matkanjärjestäjän itse peruuttamista matkoista.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan matkanjärjestäjien on noudatettava kuluttajansuojalakia myös poikkeustilanteissa.

Rahojen palautusajoista voidaan kuitenkin joustaa. Normaalisti asiakkaiden rahat pitäisi palauttaa 14 päivän kuluessa.

– Tilanne on yrityksille hankala ja on ymmärrettävää, että palautuksiin voi tulla jonkun verran viiveitä. Rahojen palautuksen sijaan matkatoimistot voivat tarjota asiakkailleen myös vouchereita eli etuseteleitä tai lahjakortteja. Asiakkaan pitää kuitenkin aina voida valita, ottaako hän rahojenpalautuksen vai voucherin, Väänänen sanoo.

STT

Kuvat: