Kuluttajien ja palvelualojen luottamus romahti maaliskuussa – ”Tilanne on pahempi kuin finanssikriisissä”

Kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamus sai pistearvon -7,1, kun se oli helmikuussa -4,5. Pitkäaikainen keskiarvo on -1,7.

Elinkeinoelämän puolella palvelualojen luottamus syöksyi maaliskuussa peräti 11 pistettä -6 pisteeseen, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Myös vähittäiskaupassa luottamus putosi rankasti. Järjestön mukaan tällaista äkkipysäystä ei ole koskaan koettu.

– Tilanne on nyt pahempi kuin finanssikriisissä, ja suurta epävarmuutta ylläpitää se, että kukaan ei tiedä, kuinka pitkään tilanne tulee kestämään, arvioi EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Maaliskuussa kuluttajien kuva omasta taloudestaan oli kaikkiaan hyvä, kun taas näkemykset rahankäytöstä olivat keskimääräiset ja Suomen talouskehityksestä synkät.

Kuluttajien näkemys työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa laski maaliskuussa heikolle tasolle. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan. Kuluttajahintojen odotettiin nousevan aiempaa hitaammin jatkossa.

Tilastokeskus huomauttaa, että valtaosa vastauksista saatiin ennen maaliskuun 13. päivää eli ennen hallituksen koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitustoimia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 2.-19. maaliskuuta 1 053 ihmistä.

Akuutti kassakriisi uhkaa

EK:n mukaan luottamus heikkeni palvelualojen ja vähittäiskaupan lisäksi teollisuudessa ja rakentamisessa. Teollisuuden luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli -6, joka on kaksi pistettä vähemmän kuin helmikuun tarkistettu lukema.

– Viime päivinä on tehty hartiavoimin töitä yritysten akuutin kassakriisin välttämiseksi. Keskeisintä on nyt saada tuki välittymään ruohonjuuritasolle asti, Pakarinen sanoo.

Muuten kassakriisi äityy hänen mukaansa maksukyvyttömyyskriisiksi, jonka seuraukset olisivat mittavat ja niiden hoitaminen kestäisi pitkään.

STT

Kuvat: