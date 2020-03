Kunta-alan työehdoista haetaan sopua sovittelijan avulla – osapuolet pyysivät etäneuvotteluja

Kunta-alan työehdoista haetaan tänään sopua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Kunta-alan neuvotteluosapuolet on kutsuttu sovitteluun tänään aamuyhdeksältä.

Osapuolet ovat pyytäneet, että koronatilanteen vuoksi neuvottelut käytäisiin etäyhteyksien välityksellä.

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ja työnantajapuoli pyysivät eilen sovittelijaa apuun. Kunta-alan nykyiset sopimukset umpeutuivat kuun vaihteessa, eivätkä osapuolet ole keskenään päässeet ratkaisuun.

Sopimusten piirissä on noin 400 000 kuntatyöntekijää, muun muassa opettajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Kunta-alalla ei ole esitetty työtaistelu-uhkauksia, mutta neuvottelijat voivat tästä huolimatta pyytää sovittelijaa apuun.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat todenneet, että poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia.

– Koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä, järjestöt sanovat.

