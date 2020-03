Suomessa koronatartunnat selvästi muita Pohjoismaita jäljessä – THL:n ylilääkärin mukaan ilmiölle ei selvää yksiselitteistä syytä

Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Laitoksen eilisen ilmoituksen jälkeen uusia tapauksia on kertynyt 10 kappaletta.

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kummassakin kolme uutta tartuntaa. Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on todettu kussakin yksi tapaus.

Kaikki uudet potilaat ovat olleet viime aikoina matkoilla epidemia-alueella Italiassa tai olleet tekemisissä alueelta palanneen kanssa Suomessa, sairaanhoitopiirit kertovat. Sairaanhoitopiirit selvittävät altistuneita ja ovat heihin yhteydessä.

Muissa Pohjoismaissa Suomea enemmän tartuntoja

Maailman terveysjärjestön WHO:n kansallisilta viranomaisilta keräämien tietojen mukaan Suomessa on todettu selkeästi vähemmän tartuntoja kuin muissa Pohjoismaissa.

Eniten tartuntoja on todettu Ruotsissa, jossa niitä on WHO:n seurannan mukaan 248 kappaletta. Norjassa tapauksia oli tiistain tiedon mukaan diagnosoitu 192 kappaletta. Tanskassa ja Färsaarilla tartuntoja on puolestaan tiedossa yhteensä 92 ja viisikon selkeästi pienimmässä maassa Islannissa 65 kappaletta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan ei ole todennäköisesti olemassa yksinkertaista selitystä sille, miksi tartuntojen määrä laahaa Suomessa jäljessä muita Pohjoismaita.

Hän arvioi, että Ruotsissa tartuntoja ovat saattaneet edistää suorat lentoyhteydet Iraniin, jossa tauti on levinnyt laajalle. Toisaalta asiaa voi edistää laskettelu- ja lomailukulttuuri Etelä- ja Keski-Eurooppaan.

– Islannissa on paljon läpikulkuliikennettä, joka pysähtyy maassa päivän tai pari. Matkustajavirrat ovat hirveän isoja. Toisaalta voi ajatella, että ne ovat isoja myöskin Helsinki-Vantaalla, hän pohtii.

Kolmessa Baltian maassa oli puolestaan tiistaipäivällä todettu yhteensä alle 20 tapausta, terveysjärjestö kertoi.

WHO:n keräämien tietojen mukaan eniten tapauksia Euroopassa on Italiassa, jossa tartuntoja on todettu yli 9 000. Kyseessä on suurin maakohtainen luku Kiinan ulkopuolella. Euroopan maista tuhannen ilmoitetun tartunnan raja on ylittynyt myös Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa.

Tampere peruu luokkaretket, Opetushallitus ei ohjeista kouluja

Opetushallitus ei ohjeista kouluja ulkomaille suuntautuvista luokkaretkistä. Se muistuttaa, että koulut päättävät koulun ulkopuolisesta opetuksesta ja niihin liittyvästä matkustamisesta itse.

Tampereen kaupunki on päättänyt perua koulujen ja oppilaitosten kaikki ulkomaanmatkat toukokuun loppuun asti. Samalla kaupunki päätti, ettei se vastaanota ulkomailta suuntautuvia koululaisten ja opiskelijoiden vierailuja Tampereen kouluihin ja oppilaitoksiin.

Kaupungin johtoryhmä teki päätöksen asiasta tiistaina. Kaupungin tiedotteen mukaan ratkaisuun päädyttiin, sillä epidemia-alueiden määrittely muuttuu jatkuvasti ja lisäksi ulkomaille lähtevät opiskelijat saattavat joutua karanteeniin tai altistua koronavirustartunnalle.

Opetushallitus kehottaa tutustumaan ulkoministeriön matkustustiedotteisiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksiin sekä matkanjärjestäjien ilmoituksiin ja sopimusehtoihin.

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

STT

Kuvat: