Kymmenet laiminlyödyt eläimet kuolivat navettaan Itä-Lapissa

Poliisi tutkii Itä-Lapissa maatilalla tapahtunutta epäiltyä törkeää eläinsuojelurikosta. Poliisin mukaan kymmeniä eläimiä kuoli navettaan laiminlyönnin seurauksena.

Poliisi on tehnyt paikkatutkintaa yhdessä eläinlääkärien kanssa. Kuolleiden eläimien tarkkaa määrää ei vielä tiedetä. Poliisi ei myöskään yksilöi tarkemmin, mistä eläimistä on kyse.

Maatilaa on pitänyt paikkakunnalla asuva perhe, jota epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Poliisin mukaan he ovat kokeneita tilallisia ja pitäneet maatilaa vuosia.

Poliisi selvittää tapahtuman syitä muun muassa kuulustelemalla ja tekemällä muuta selvitystä.

Poliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää, koska esitutkinta on alkuvaiheessa.

STT

Kuvat: