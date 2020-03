Suuri osa palvelualojen yrityksistä saattaa lomauttaa tai irtisanoa koronaepidemian vuoksi

Lähes 70 prosenttia palvelualojen yrityksistä joutuu koronaepidemian takia irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään erittäin tai melko todennäköisesti tai on jo niin tehnyt. Näin kertoo Palvelualojen työnantajat Palta.

Paltan jäsenilleen teettämästä kyselystä selviää, että joka kymmenes palveluyritys on jo joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi noin 60 prosenttia pitää todennäköisenä, että ne joutuvat jossain vaiheessa lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä.

Kyselyyn vastasivat yhtiöiden toimitusjohtajat. Avoimissa vastauksissa he muun muassa kuvailivat tilannetta kaoottiseksi sekä kertoivat koko yritystoiminnan olevan vaarassa ja liiketoiminnan putoavan lentorajoitusten myötä nollaan.

– Tilanne on erittäin vakava ja se koskettaa kaikkia palvelutoimialoja. Vastauksista huutaa yritysten valtava ahdinko. Matkailu käytännössä loppuu, tapahtumat perutaan, tuotannot jäävät kuvaamatta ja henkilöstöpalveluyritysten palveluista leikataan ensimmäisenä, sanoo Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki tiedotteessa.

– Epidemia heikentää toimintaa ja taloudellista tilannetta käytännössä jokaisessa vastaajayrityksessä, jopa 40 prosentissa erittäin paljon.

Alkuviikolla tehtyyn kyselyyn vastasi 233 Paltan jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Yritykset työllistävät yhteensä noin 50 000 ihmistä.

Liikkumisen rajoittaminen vähentää kysyntää

Vastausten perusteella eniten haittaa yrityksille aiheuttaa kysynnän väheneminen. Monilla aloilla se liittyy suoraan ihmisten ja tavaroiden liikkumisen rajoittamiseen ja esteisiin. Vahinkoa aiheutuu myös työn organisointiin liittyvistä ongelmista, kuten sairauspoissaoloista ja etätyöjärjestelyistä.

– Yritykset kaipaavat nyt joustoa ja lykkäysmahdollisuutta työnantajamaksuihin ja veroihin, tukea palkanmaksuun lomautuksien välttämiseksi, yt-menettelyn keventämistä kriisin ajaksi sekä helpotuksia yrityksen rahoitukseen ja lainansaantiin, Rauhamäki jatkaa.

– Nyt on tuettava erityisesti palvelualojen yrityksiä tässä poikkeustilanteessa, jotta vältetään taantuman syveneminen ja mahdollistetaan siitä palautuminen.

Paltan mukaan yksityiset palvelut työllistävät 1,3 miljoonaa ihmistä Suomessa. Se on kaksi kolmasosaa koko yksityisestä sektorista.

STT

