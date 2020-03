Koronatilanne vaikuttaa parhaillaan hyvin eri tavoin eri toimialojen yrityksiin.

Lääkeyhtiö Orionin työmäärä Salossa on kasvanut. Vaikka harva suomalainen on ainakaan toistaiseksi sairastunut, pelko viruksesta näkyy lääkkeiden kasvaneessa kysynnässä.

– Tietyissä kipulääkkeissämme kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Niitä pakataan juuri Salon tablettipakkaamossamme. Ylitöitä tehdään nyt Salossakin mahdollisimman paljon, että pystymme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, sanoo viestintäkoordinaattori Minna Salmela Orionilta.

Salmela muistuttaa, ettei lääkkeiden hamstraukseen ole kuitenkaan syytä.

– Velvoitevarastoinnin vuoksi Suomesta eivät kipulääkkeet ole loppumassa.

Salossa työskentelee yhteensä noin 150 henkilöä kolmessa vuorossa.

Yrityksessä on tehty monia toimia, jotta lääketehtaan väki pysyisi terveenä. Esimerkiksi vierailut tuotantolaitokseen on kielletty, etätöitä on lisätty ja matkustamista rajoitettu.

– Siivousta on lisätty ja ruokaloissa on juuri siirrytty annostelemaan ruoat linjastolla keittiöhenkilökunnan toimesta, sanoo Salmela.