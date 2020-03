Lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden myyntiä voidaan rajoittaa – kriittisten alojen lomat siirtää tai keskeyttää

Valtioneuvosto on päättänyt kiireellisessä menettelyssä, että terveydenhuollon alan tarvikkeiden ja lääkkeiden myyntiä voidaan rajoittaa. Asetus on tullut jo voimaan.

Lisäksi hallitus on päättänyt useista muista mahdollisista toimista, jotka tulevat voimaan keskiviikkona. Ne ovat voimassa koko maassa.

Kunnilla on oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista koronavirustilanteen takia. Myös sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista voi kiireettömissä tapauksissa poiketa.

Huomisesta eteenpäin voidaan poiketa palvelussuhteen ehdoista terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa. Työnantajan ei siis enää esimerkiksi tarvitse hankkia työntekijältä suostumusta ylityön tekemiseen. Myös lepoaikasäännöksistä voidaan poiketa. Työnantaja myös voi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa.

Poliisia lukuun ottamatta näiden alojen työnantaja voi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Lisäksi käyttöön otetaan valmiuslain pykälä, jonka nojalla jokainen terveydenhuollon alalla koulutuksen saanut tai toimiva 18-68-vuotias voidaan velvoittaa välttämättömään työhön terveydenhuollossa. Määräys voidaan lain mukaan antaa kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Tarvikkeet riittävät, mutta esimerkiksi maasta vienti halutaan estää

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoivat hallituksen tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on tällä hetkellä hyvät varastot lääkkeitä ja terveydenhuollon tarvikkeita. Uudella järjestelyllä on tarkoitus varmistaa niiden riittäminen niitä tarvitseville sekä tarvittaessa myös estää niiden vienti maasta. Marin väläytti sitäkin, että muut maat haluaisivat päästä käsiksi Suomen varastoihin.

– Meillä on nämä hyvät velvoitevarastot täällä Suomessa, ja pidämme myöskin tärkeänä sitä, että voimme jatkossa arvioida, onko tarpeen tehdä rajoittamista lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden pois viemiseksi maasta, Pekonen sanoi.

Kiireettömiäkään potilaita ei jätetä heitteille

Vaikka kiireettömästä hoidosta voidaan poiketa, kuntien on kuitenkin arvioitava hoidon tarve perusterveydenhuollossa viimeistään kolmantena arkipäivänä potilaan yhteydenotosta, jos arviota ei voida tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Erikoissairaanhoidossa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön.

Sosiaalihuollossa kuntien on kuitenkin poikkeusjärjestelyistä huolimatta varmistettava välttämätön toimeentulo ja huolenpito. Palvelutarpeen arvioinnista tulee pitää huolta ennen kaikkea iäkkäiden ihmisten sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla.

STT

