Lähes sata tshadilaista sotilasta kuollut äärijärjestö Boko Haramin hyökkäyksessä

Jihadistinen äärijärjestö Boko Haram on tehnyt toistaiseksi verisimmän iskunsa Keski-Afrikan Tshadin asevoimia vastaan. Boko Haramin hyökkäyksessä on kuollut yli 90 sotilasta, kertoo maan presidentti Idriss Deby Itno.

Hyökkäys tehtiin lähellä Tshadjärveä Kamerunin, Nigerin ja Nigerian vastaisella rajaseudulla, jossa Boko Haram on kiihdyttänyt hyökkäyksiään viime aikoina. Äärijärjestö käynnisti aseellisen kapinansa Nigerian hallitusta vastaan vuonna 2009 ja levitti konfliktin pian myös naapurimaiden puolelle.

STT