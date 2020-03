Lähiomaiset voivat edelleen osallistua hautaan siunaamiseen

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa myös hautajaisten, häiden ja muiden juhlien järjestämiseen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat maanantaina seurakunnille linjauksen, että yleisenä rajana kirkollisissa toimituksissa on 10 henkeä. Keskiviikkona he tarkensivat ohjetta hautaan siunaamisten osalta, koska se on herättänyt ihmisissä niin paljon kysymyksiä.

Hautaan siunaamisessa voivat olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin 10 henkilön rajan. Siunaustilaisuudessa on lisäksi pyrittävä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat riittävän etäällä toisistaan. Riskiryhmiin kuuluvien, sairaiden ja ulkomailta äskettäin palanneiden ei tule osallistua siunaustilaisuuteen ollenkaan. Vielä on tarkennettu, että vähänkään hengitystieoireita saanut henkilö ei saa osallistua tilaisuuteen.

Vihkimis- ja kastetilaisuuksissa sen sijaan noudatetaan tiukasti 10 hengen ylärajaa. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa tähän kymmenikköön, mutta kaikki muut henkilöt, kuten valokuvaajat ja muusikot, lasketaan. Säännöt koskevat sekä sisätiloissa että ulkona pidettäviä tilaisuuksia.

Tilaisuuteen kutsuttavan ihmisjoukon määritteleminen voikin nyt olla tilaisuuden järjestäjille hankalaa.

– Kyllä tämä on ihmisille iso ja herkkä asia. Varsinkin, kun kyse on hautajaisista, toteaa Salon kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Tanja Kaski.

Joitakin muistotilaisuuksia on Kasken mukaan peruttu. Salon seurakunta suosittelee, että arkku siunataan suhteellisen pian, mutta uurnanlasku ja hartaus voi olla myöhemmin. Myös muistotilaisuus voidaan pitää suurempana tilaisuutena myöhemmin, kun siunaustilaisuus täytyy pitää vain lähimpien omaisten kesken.

Vihkimisiä ei Salon seurakunnassa ole tiedossa yhtään 13. huhtikuuta mennessä, mutta kasteita on noin neljä per viikonloppu. Muutama kaste on peruttu.

– Tässä tilanteessa voi miettiä, siirtääkö kastetilaisuuden järjestämisen myöhemmäksi. Syntynyt lapsi pitää rekisteröidä kolmen kuukauden kuluessa väestötietojärjestelmään, mutta kasteen voi toimittaa vaikka kuinka myöhään, Kaski muistuttaa.

Myös kotikasteessa suositellaan käytettäväksi 10 hengen osallistujarajaa.

Entä sitten muut juhlat, kuten syntymäpäivät? Aluehallintovirastot ovat kieltäneet yli 10 hengen yleisötilaisuudet 13. huhtikuuta saakka. Kielto koskee yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia sisällä ja ulkona.

– Jos kutsutaan nimetyt ihmiset perhejuhlaan, se ei ole ehdottoman kiellettyä, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen.

Yli 10 nimetyn henkilön kutsuminen syntymäpäiville on Luukasen mukaan periaatteessa sallittua. Kaiken aikaa pitää kuitenkin muistaa, että viruksen leviämistä pitää yrittää ehkäistä ja riskiryhmiä suojella.

Ihmisten toivotaan pyrkivän siihen, että yksityistilaisuuksissakin noudatettaisiin 10 hengen rajaa ja riskiryhmäläiset eivät osallistuisi.

– Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset niitä noudattavat, Luukanen sanoo.

– Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää vältellä sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Näin on tehtävä, jotta suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormitu, hän jatkaa.

Luukanen suositteleekin pohtimaan tarkoin, onko suunniteltu kokoontuminen aivan välttämätöntä ja siirtämään juhlatilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan.