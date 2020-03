Laine osui Winnipegin ottaessa tärkeän voiton Edmontonista, Hakanpäälle uran ensimmäinen NHL-maali

Winnipeg Jetsin Patrik Laine onnistui maalinteossa Jetsin napatessa 4-2-voiton Edmonton Oilersista jääkiekon NHL:ssä.

Laine laukoi Winnipegin 2-1-maalin toisessa erässä suoraan Cody Eakinin syötöstä. Eakin sai kiekon haltuunsa maalin kulmalla Edmonton-vahti Mike Smithin haparoinnin ansiosta.

Kahden erän jälkeen peli oli 2-2. Winnipegin ratkaisijaksi nousi kahdella kolmannen erän maalillaan Kyle Connor.

Hyvää kautta pelaavalla Laineella on nyt koossa tältä kaudelta 28 maalia ja yhteensä 63 tehopistettä. Suomalaishyökkääjä on enää seitsemän pisteen päässä toissa kaudella tekemästään henkilökohtaisesta piste-ennätyksestä. Kautta on jäljellä 11 ottelun verran.

Voitto oli pudotuspelipaikasta taistelevalle Winnipegille neljäs perättäinen ja nosti sen länsilohkossa kuudenneksi. Taistelu lännen viimeisistä pudotuspelipaikoista on kiivasta, sillä viisi joukkuetta on kolmen pisteen sisällä sijoilla 6-10.

Hakanpää osui viidennessä NHL-ottelussaan

Anaheim Ducksin suomalaispuolustaja Jani Hakanpää pääsi tuulettamaan ensimmäistä NHL-maaliaan. Hakanpää osui länsilohkoa johtavan St. Louis Bluesin verkkoon ottelussa, jonka St. Louis voitti 4-2.

Uransa viidettä NHL-ottelua pelannut Hakanpää laukoi kiekon rannelaukauksella maaliin siniviivan tuntumasta aloitusvoiton jälkeen toisessa erässä. Hakanpään osuma toi Anaheimin tasoihin, mutta Zach Sanford teki muutamaa minuuttia myöhemmin St. Louisin voittomaalin.

Hakanpään, 27, varasi NHL:ään juuri St. Louis jo vuonna 2010. Hän pääsi tekemään NHL-debyyttinsä kuitenkin vasta aiemmin tässä kuussa.

Hakanpää kuului Leijonien kultajoukkueeseen viime kevään MM-kisoissa.

Länsilohkon häntäpäässä Chicago Blackhawks jyräsi San Jose Sharksin 6-2.

