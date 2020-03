Presidentti Niinistö hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta – hallituksen täytyy vielä antaa täydentävä asetus

Presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt lain ravintoloiden sulkemisesta. Lakia voidaan alkaa soveltaa käytäntöön vasta, kun hallitus on antanut täydentävän asetuksen asiasta.

Hallitus antoi viime viikon tiistaina eduskunnalle esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi toukokuun loppuun asti, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa. Ravitsemisliikkeet suljetaan asiakkailta, mutta ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua.

Tänään hyväksytyn lain mukaan ravintolat on pidettävä suljettuina niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hallituksen on tarkoitus vielä antaa täydentävä asetus, jolla määritetään tarkemmin, millä alueilla ravintolat täytyy sulkea. Toistaiseksi on epäselvää, milloin hallitus pystyy antamaan asetuksen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on vedonnut ravintoloitsijoihin ja kahvilanpitäjiin, että he sulkisivat tilansa asiakaskäynneiltä omatoimisesti. Useat ravintolat ja kahvilat ovatkin jo sulkeneet omaehtoisesti ainakin asiakastilansa.

Ravintolat sulkeva asetus voisi tulla heti voimaan

Hallituksella on mahdollisuus antaa ravintoloiden sulkemista koskeva täydentävä asetus siten, että asetus on välittömästi voimassa, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.). Tällöin asetus tulisi perustuslakivaliokuntaan täysistunnon kautta vain jälkitarkastusta varten.

– Meillä ei ole siinä tapauksessa muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tai kumota se (asetus). Eli emme voisi enää siihen sisältöön puuttua, Ojala-Niemelä kertoo STT:lle.

Hän kertoo ymmärtäneensä, että tämä olisi myös menettelytapa, jota nyt aiotaan noudattaa.

– En tosin pysty ihan varmaksi sanomaan, miten valtioneuvosto tulee menettelemään.

Perustuslakivaliokunnan on määrä kokoontua viikon ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona, jolloin asetus voitaisiin jälkitarkastaa, mikäli se on tarpeen.

Viime keskiviikon käsittelyssään perustuslakivaliokunta puolsi hallituksen esitystä täsmennyksin.

Valiokunta esitti, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa. Valiokunta piti lisäksi välttämättömänä, että ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneiden menetyksien kohtuullinen korvaaminen yrittäjille säädetään lailla.

