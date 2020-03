Lasten seksuaalinen houkuttelu netissä voi lisääntyä eristysaikana, varoittavat poliisiviranomaiset kautta maailman – KRP: Yhä useammin pieniäkin lapsia saatu kuvaamaan itseään

Koronaviruksen aiheuttama eristystilanne voi lisätä netissä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta, varoittavat poliisiviranomaiset eri puolilla maailmaa.

Euroopan poliisiviranomainen Europol kertoi viime viikolla Twitterissä, että netistä haetaan nyt aiempaa ahkerammin lapsia kuvaavaa seksuaalista materiaalia. Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI varoittaa lasten seksuaalisen houkuttelun lisääntymisestä ja kehottaa kiinnittämään huomiota lasten nettiturvallisuuteen. Myös Suomen keskusrikospoliisi (KRP) jakaa huolen.

– On suuri pelko, että lapset ja nuoret ovat huomattavasti suuremmassa vaarassa joutua groomatuiksi, kun koronan takia ympäri maailmaa ollaan pois kouluista ja enemmän kotona päiväsaikaan, sanoo KRP:n rikosylikonstaapeli Maria Rossi STT:lle.

Groomaaminen tai grooming tarkoittaa toimintaa, jossa aikuinen houkuttelee tai valmistelee lasta seksuaalisiin tarkoituksiin. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi saada lapsi lähettämään itsestään seksuaalista kuvamateriaalia tai tavata lapsi fyysisesti.

Rossin mukaan netin seksuaalirikollisuuden kasvusta on viitteitä vastaavista oloista, kun ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kotona.

– Loma-aikoina on nähtävissä kasvua lasten seksuaalisen kuvamateriaalin etsimisessä. Netin ääressä ovat tällöin materiaalia etsivät ja käyttävät ihmiset sekä myös lapset.

Tapahtuu kaikissa sovelluksissa

Rossi toimii KRP:ssä asiantuntijana tiedusteluryhmässä, joka torjuu lapsiin netissä kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta. Hänen mukaansa poliisi törmää yhä useammin kuvamateriaaliin, jota lapsi on tuottanut itse.

– Tekijät saattavat opettaa, miten laitetaan video päälle ja miten kuvataan. Lapsi saattaa kuvata todella seksuaalista materiaalia välttämättä tajuamatta, mitä on tehnyt.

Itsensä kuvaamiseen on KRP:n mukaan houkuteltu hyvinkin pieniä lapsia.

Rossi sanoo, että vanhemmat voivat suojella lapsia olemalla perillä siitä, mitä nämä tekevät netissä.

– Voi pyrkiä siihen, että lapsi on netissä samassa huoneessa, ei niin, että menee omaan huoneeseen suljettujen ovien taakse.

Vanhemman on hyvä olla myös perillä siitä, missä sovelluksissa lasta on mahdollista lähestyä. TikTokin, Instagramin, Snapchatin ja muiden sosiaalisen median sovellusten lisäksi myös useissa peleissä on keskustelumahdollisuus.

– Saatetaan ajatella, että pedofiilit houkuttelevat lapsia joissain tietyissä sovelluksissa, mutta sitä tapahtuu kaikkialla.

Rossi huomauttaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa ovat netin kuin muunkin seksuaalirikollisuuden osalta ne lapset, joista ei pidetä kotona huolta.

– Niin ikävää kuin se onkin, on myös perheitä, joissa suurin vaara tulee perheen sisältä, hän lisää.

https://twitter.com/Europol/status/1243443242714234880

https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/school-closings-due-to-covid-19-present-potential-for-increased-risk-of-child-exploitation

STT

