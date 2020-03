Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla on eilen todettu koronavirustartunta, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 ihmistä, joista kaksi on lääkäreitä. Kaikki altistuneet on asetettu kotikaranteeniin.

Tartunnan saanut hoitaja ei ole altistanut potilaita virukselle. Hoitaja ei ole ollut työtehtävissä viime viikon perjantain jälkeen.

STT

Kuvat: