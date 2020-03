Laukamo aloittaa yt-neuvottelut – ”Tilanne tuntuu muuttuvan nyt koko ajan”

Someron suurin yksityinen työnantaja Laukamo aloittaa yt-neuvottelut.

Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki tuotannossa ja tuotannon tukitoimissa työskentelevät henkilöt. Heitä on noin 120. Kaikkiaan yritys työllistää 150 henkilöä.

– Varaudumme koronavirustilanteen aiheuttamiin puutteisiin. En uskalla arvioida neuvotteluiden lopputulosta. Tilanne tuntuu muuttuvan nyt koko ajan, sanoo Laukamo Group Oy:n toimitusjohtaja Hannu Palokangas.

Laukamo valmistaa muun muassa elektroniikkatuotteita ja muovisia optisia komponentteja.

Palokangas kertoo, että koronatilanne vaikuttaa yrityksen toiminaan monella tavalla: komponenttien saatavuus on heikentynyt, ja yrityksen tuotteiden kysyntä on laskenut. Lisäksi yrityksen paljon käyttämässä lentorahdin liikennöinnissä on epävarmuutta.