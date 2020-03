Led Zeppelin voitti vuosien tekijänoikeusriidan Stairway to Heaven -klassikosta

Brittiläinen rocksuuruus Led Zeppelin on voittanut vuosia kestäneen tekijänoikeusriidan, joka koski Stairway To Heaven -klassikkokappaleen introa. Asiasta kertoo esimerkiksi yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltalainen Spirit-yhtye oli väittänyt, että britit omivat Stairway to Heavenin alkuriffin Spiritin Taurus-kappaleesta. Alun perin riita päätyi Yhdysvalloissa oikeuteen jo vuonna 2014. Nyt San Franciscossa toimiva vetoomustuomioistuin päätti pitää voimassa aiemman oikeuden päätöksen, jonka mukaan väitettyä kopiointia ei ollut tapahtunut.

Stairway to Heavenin ovat kirjoittaneet Led Zeppelinin laulaja Robert Plant ja kitaristi Jimmy Page. Se menestyy edelleen mainiosti erilaisissa kaikkien aikojen parhaita rockkappaleita koskevissa listauksissa.

Taurus-kappale tehtiin vuonna 1968, kolme vuotta ennen Stairway to Heavenia. Tauruksen tekijäksi on merkitty Spiritin kitaristi Randy Wolfe, joka kuoli vuonna 1997.

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51805905

STT