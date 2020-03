Lentovero jakoi eduskunnan kahtia, vihreät ja vasemmistoliitto yksin veron kannalla

Eduskunta jakautui torstaina kahtia, kun kansanedustajat keskustelivat matkustajakohtaisesta lentoverosta, jota koskeva kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle helmikuussa.

Aloitteen alullepanijat perustelivat lentoveroa lentämisen vähentämisellä, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kannatusta lentoverolle löytyi eduskunnassa lähinnä vain vihreistä ja vasemmistoliitosta, kun muissa ryhmissä haluttiin hakea ratkaisuja esimerkiksi biopolttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä, energiatehokkaammasta lentokalustosta ja päästökaupan laajentamisesta.

Vasemmistoliiton Mai Kivelä muistutti, että lentoliikenteen päästöt on yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonekaasujen lähteistä samalla kun lentoliikennettä tuetaan massiivisin verohelpotuksin.

– Lentopolttoaineista ei peritä valmiste- eikä arvonlisäveroa eikä kansainvälisessä lentoliikenteessä peritä arvonlisäveroa henkilökuljetuksista. Tilanne on täysin kestämätön ilmaston kannalta, Kivelä sanoi.

Kivelän mielestä Suomen tulisi liittyä Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Britannian rinnalle niiden maiden joukkoon, joissa on käytössä lentovero.

– Yhteiskunnan on tehtävä kaikkensa, että kiihtyvä ilmastokriisi saadaan pysäytettyä. Lentoliikenne ei voi olla tässä työssä vapaamatkustaja. Siksi tähän lentämisen erityiskohteluun on puututtava, Kivelä painotti.

Myös vihreiden Pirkka-Pekka Peteliuksen mukaan Suomessa tulisi Ruotsin tavoin ottaa käyttöön lentovero, sillä tällä tavoin Suomessa voitaisiin saada lentoliikenteen kasvu taittumaan laskuksi, kuten Ruotsissa on tapahtunut.

– Tämä on mielestäni oikea suuntaus. Lentoveron tuotoilla voisimme myös rahoittaa kestävämpien liikennemuotojen kehittämistä, kuten esimerkiksi raideliikennettä, Petelius sanoi.

Huolta matkailuelinkeinosta

Salin oikealla laidalla oltiin erityisen huolissaan lentoveron vaikutuksesta Suomen matkailuelinkeinoon ja vientialoihin.

– Suomen ei pidä tehdä yksipuolisia päätöksiä, joilla heikennetään omaa kilpailukykyä. Hiilipäästöjen vähentäminen on ennen kaikkea globaali haaste, jonka ratkaisemiseksi pitää pyrkiä kansainvälisiin sopimuksiin ja toimenpiteisiin. Kansallinen lentovero heikentäisi olennaisesti matkailuelinkeinomme kansainvälistä kilpailukykyä, perussuomalaisten Kaisa Juuso sanoi.

Juuso painotti myös, että Suomessa käyttöönotettava lentovero voisi ohjata Aasiasta Suomen kautta Eurooppaan tulevaa lentoliikennettä muille, pidemmille reiteille ja näin lisätä kasvihuonekaasupäästöjä.

Hallituspuolueet eri linjoilla

Muissa hallituspuolueissa ei jaettu vihreiden ja vasemmistoliiton innostusta lentoveroa kohtaan.

SDP:n Paula Werning piti lentoverojen ympäristövaikutuksia vaatimattomina, sillä esimerkiksi Ruotsissa lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät ole sen ansiosta juuri vähentyneet.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan hallitus pitää päästökaupan laajentamista lentoliikenteen kaikkiin päästöihin ensisijaisena keinona lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Hallitus haluaa myös lisätä sekoitevelvoitteen avulla kestävien biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä siten, että vuonna 2030 niiden osuus olisi 30 prosenttia.

– Päästöjen vähentäminen on kansainvälinen projekti myös lentoliikenteen osalta, ja tämän takia hallitusohjelmassa on painotettu ennen kaikkea EU- ja globaalitason ratkaisuja. Yksittäisillä kansallisilla veroilla voi olla seurauksia, joita on vaikea arvioida ja jotka eivät välttämättä johda päästöjen tosiasialliseen vähenemiseen. Verot eivät tässä suhteessa ole aina välttämättä se tehokkain ratkaisu, Kulmuni sanoi.

