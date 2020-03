Levin hiihtokeskus lopettaa tänään hissilippujen myynnin ja välinevuokrauksen

Levin hiihtokeskus Kittilässä on päättänyt lopettaa tänään lipunmyynnin ja välinevuokrauksen. Päätöksestä kertoi STT:lle Visit Levin vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Kauppalehti kertoi lauantaina verkkosivuillaan, että Lappiin johtavan Nelostien liikenne ruuhkautui Oulusta pohjoiseen. Kivisaaren mukaan myös Leville on täytynyt tulla lomailijoita.

– Kun tielaskureita seuraa, niin tänne alueelle on täytynyt tulla ihmisiä. Me olemme päättäneet toimia siten, että hiihtokeskus lopettaa tänään lipunmyynnin ja välinevuokrauksen. Tämän päivän jälkeen ei enää voi välineitä eikä hiihtolippuja saada, Kivisaari kertoi STT:lle sunnuntaina aamupäivällä.

– Olemme lopettaneet myös mökkien välityksen. Nyt pitäisi ihmisten ymmärtää, että tämä sesonki on Lapissa käsitelty, Kivisaari lisäsi.

Kivisaaren mukaan Levillä on normaalia vähemmän asiakkaita nyt, mutta lomailijoita hiihtokeskuksen alueella on edelleen.

Visit Levi kertoi perjantaina, että Leville varatut matka voi nyt peruuttaa.

– Olemme kertoneet, että palautamme rahat ihmisille peruutuksista tai sitten siirrämme varauksia eteenpäin syksylle. Aika moni on halunnut siirtää varauksensa syksyyn.

Kivisaaren mukaan peruutuksia on tullut viitisensataa. Yhtiö ei ota tällä hetkellä vastaan uusia varauksia.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuhannet-ihmiset-ryntasivat-lappiin-nelostien-liikenne-ruuhkautui-lauantaina-oulusta-pohjoiseen/c9dff679-1f14-4565-8755-610ff035dc9d

STT

Kuvat: