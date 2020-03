Liikenne Uudeltamaalta näyttää vilkastuneen eristämisilmoituksen jälkeen

Poismenoliikenne Uudeltamaalta kiihtyi selvästi torstaina sen jälkeen, kun valtiojohto oli keskiviikkoiltana ilmoittanut Uudenmaan eristämisestä. STT kävi läpi Traffic Management Finlandin liikenteen automaattisten mittauspisteiden tuottamia tietoja tältä viikolta. Tiedot on poimittu valtatie 1:n, 2:n, 3:n, 4:n ja 7:n mittauspisteiltä, aina siltä pisteeltä, joka on lähinnä maakunnan rajaa.

Poismenoliikenne on näillä mittauspisteillä ollut noin 25 000-28 000 ajoneuvoa vuorokaudessa tämän viikon maanantaista keskiviikkoon. Torstain lukema ylsi yli 38 000 ajoneuvon.

Uudeltamaalta pääsee toki pois ja sisään muitakin reittejä, joten kaikki liikenne ei ole tarkastelussa mukana. Liikennemäärät näillä mittauspisteillä jäivät torstainakin alle vuotuisen vuorokausikeskiarvon.

Näiden mittauspisteiden ohi meneviä tieosuuksia pitkin ajoi viime vuonna keskimäärin reilut 80 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tässä luvussa on mukana molemmat suunnat.

Torstai vertautuu maaliskuun alun määriin

Lisäksi STT poimi tiedot jokaiselta torstailta maaliskuun ajalta. Jos verrataan keskenään maaliskuun torstaipäiviä näillä mittauspisteillä, nähdään, että liikennemäärä pois Uudeltamaalta oli 38 000:n tuntumassa maaliskuun kahtena ensimmäisenä torstaina ja notkahti viime torstaina liki 10 000 ajoneuvolla. Tämän viikon torstai oli siis edellistorstaita tuntuvasti vilkkaampi ja samalla tasolla kuin maaliskuun alun torstait, jolloin muutkin viikonpäivät olivat vielä liikenteessä vilkkaampia.

Uudellemaalle tuleva liikenne noudattelee samoja trendejä molemmissa tarkasteluissa.

Vertailussa käytettiin seuraavia mittauspisteitä: Vt7 Loviisa Itä, Vt4 Levanto, Vt3 Riihimäki Herajoki, Vt2 Karkkila, Vt1 Hauklampi. Valtatie 6 jätettiin pois vertailusta, sillä Väyläviraston julkaisemista tiedoista ei löytynyt ihan maakunnan rajan lähellä olevan mittauspisteen tietoja.

Tieliikenne vähentynyt kaikkiaan selvästi

Traffic Management Finland on kertonut, että valtiojohdon 12. maaliskuuta julkaisemat suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi heijastuivat liikennemääriin nopeasti pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa. Kokonaisuudessaan tieliikenne on vähentynyt selvästi ja liikenteen supistuminen on jatkunut myös alkuviikosta.

