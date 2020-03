Lintilä: Toimet yritysten tukemiseksi julki toivottavasti maanantaina

Toimet koronaviruksesta kärsivien yritysten tukemiseksi julkaistaan toivottavasti maanantaina, kirjoittaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) Twitterissä.

Lintilän mukaan koronaviruksen myötä taloudessa ensisijaisia kärsijöitä ovat olleet pienet ja keskisuuret yritykset sekä palvelusektori.

Maanantaina hallituksen on määrä kokoontua laajemmin koronaviruksen aiheuttamien toimien vuoksi.

Lintilä kertoo MTV Uutisille, että yritysten talous- ja rahoitustilannetta helpottavia toimia on käyty läpi pankkien, Finnveran, verottajan ja eläkekassojen kanssa. Hänen mukaansa keinot on tarkoitus pystyä toteuttamaan verrattain nopeasti.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kirjoitti eilen Uuden Suomen blogissa, että valtiovarain- ja elinkeinoministeriöt ovat jatkaneet viikonvaihteen yli valmistelua yritysten rahoitus- ja kassavaikeuksia helpottavista toimista.

STT

