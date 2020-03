Myös LP Viesti joutui aloittamaan tukikampanjan – ensi kauden joukkueeseen tulossa isoja muutoksia

LP Viesti on aloittanut monen muun urheiluseuran tavoin tukikampanjan koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten menetysten paikkaamiseksi. Eilen maanantaina alkaneen kampanjan tarkoituksena on turvata yhdeksänkertaisen Suomen mestarin toiminnan jatkuminen myös ensi kaudella.

– Kauden yllättävän keskeytyksen vuoksi meiltä jäi aikamoinen summa saamatta verrattuna siihen, mihin olemme aiempina keväinä tottuneet. Vaikutukset iskevät todella kovaa tämänkokoisiin lajeihin, kun seuroilla ei ole rahallista puskuria. Olemme haastavassa tilanteessa, LP Viestin urheilutoimenjohtaja ja päävalmentaja Tomi Lemminkäinen myöntää.

Kuinka paljon teiltä jäi rahaa saamatta?

– Viisinumeroinen summa varmasti. Kymmeniätuhansia, Lemminkäinen tarkentaa.

Onko LP Viestin ensi kausi aidosti uhattuna?

– Rakennamme ensi kautta tässä samalla, mutta selvää on, että meidän on katsottava tämän kauden lopullinen tilanne loppuun ja se minkälaisella budjetilla pystymme lähtemään ensi kauteen, Lemminkäinen sanoo.

Tukikampanjassa LP Viesti myy 20, 40, 60, 80 ja 100 euron arvoisia lippuja ensi kauden kotiavaukseensa. Salolaisseura on nimennyt lippukategoriat pitkäaikaisten pelaajiensa mukaan. Esimerkiksi ”Dudan pateri” on 20 euron arvoinen, kun taas ”Kassun satasella” henkilö lahjoittaa LP Viestille 100 euroa tai enemmän

– Euromääräistä tavoitetta on vaikea arvioida. Jokainen euro on nyt kuitenkin tärkeä, Lemminkäinen korostaa.

LP Viesti pohtii myös muita vaihtoehtoja kerätä taloudellista tukea.

– Onko (korisliigaseura) Vilppaan kanssa mahdollista tehdä jonkinlaista yhteistyötä? Lemminkäinen pohtii.

Lemminkäinen on käynyt keskusteluja muutamien sponsorien kanssa jatkonäkymistä.

– Yhteistyökumppanit ovat ymmärtäneet, että olemme todella tiukassa tilanteessa. Meidän pitää myös miettiä akatemiatoimintaa. Vaikka olemme saaneet sen menemään paremmin, se on silti ollut miinusmerkkistä toimintaa. Tavoitteena on, että meillä olisi kaksi joukkuetta myös ensi kaudella.

LP Viesti sai ensi kaudeksi paikan Challenge Cupiin, joka on lentopallon Euroopan seurajoukkuekilpailuiden portaikossa kolmas eli alin taso Mestarien liigan ja CEV-Cupin jälkeen.

– Lopullista päätöstä Challenge Cupiin osallistumisesta ei ole tehty. Eurocupin pelit ovat kuitenkin tärkeitä, ja nyt olisi mahdollisuus pelata sellaisessa cupissa, jossa voi välillä voittaakin pelejä, Lemminkäinen kiteyttää.

Lemminkäisen mukaan LP Viestin joukkue suomalaistuu vallitsevan tilanteen vuoksi ensi kaudeksi.

– Jos vähänkin onnistumme pelaajaneuvotteluissa, meillä ei ole enempää kahta ulkomaalaispelaajaa. Viidestä seitsemään muiden joukkueiden pelaajista kiinnostaa meitä ensi kaudeksi. Isoja muutoksia on joka tapauksessa tulossa, Lemminkäinen alleviivaa.

LP Viestillä on toistaiseksi sopimus päättyneen kauden läpimurtopelaajaksi arvostetun Nea Haataisen ja kapteeni Anna Czakanin kanssa. Molemmat ovat keskitorjujia.

– Ulkomaalaispelaajista ainoastaan ”Viki” (passari Viktoriia Tuchashvili) tulee todennäköisesti kyseeseen ensi kauden joukkueeseen. Hän haluaa pelata vielä yhden vuoden.

Päättyneellä kaudella LP Viestin muut ulkomaalaispelaajat olivat hakkuri Katarina Pilepic, keskitorjuja Kayla Haneline sekä yleispelaajat Anu Ennok ja Nette Peit.

– Kaylan vatsalihasvamman kanssa meillä oli huonoa tuuria. Emme olleet tietoisia, että hänellä oli vastaava vaiva jo Kangasalla. Pilepiciin olen tyytyväinen. Myös Anu hoiti roolinsa hyvin. Neteltä odotimme aika paljon enemmän, Lemminkäinen summaa.

Päättyneen kauden runkosarjassa LP Viesti kompastui erityisesti ailahtelevaan syöttö-vastaanottopeliinsä.

– Siinä jäimme monen aiemman LP Viestin joukkueen tasosta.

Lemminkäinen teroittaa, että joukkueen pitää yrittää mennä eteenpäin myös valmennuksellisesti.

– Sekä laji- että fysiikkapuolella. Toivon myös, ettei ensi kaudella tarvitsisi julkisuuteen sanoa joukkueen huonosta harjoittelusta. Se ei kuitenkaan ollut pelkästään pelaajien syy.