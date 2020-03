Lufthansan lennoista 90 prosenttia peruttu – ”Ilmailun tulevaisuutta ei voi ehkä taata ilman valtioiden apua”

Lufthansan pääjohtajan mukaan hallitukset saattavat joutua pelastamaan ilmailualan koronaviruksen aiheuttamalta kriisiltä. Konserni on perunut kriisin vuoksi yli 90 prosenttia lennoistaan ja yhtiön 763 lentokoneesta 700 ei tällä hetkellä lennä.

– Mitä kauemmin kriisi kestää, sitä todennäköisempää on, ettei ilmailun tulevaisuutta voi taata ilman hallitusten apua, sanoo Lufthansan pääjohtaja Carsten Spohr tiedotteessa.

Yhtiö kertoi, että jäljellä olevien tavanomaisten lentojen lisäksi se aikoo lentää erityisiä ”avustuslentoja”, joiden tarkoitus on kuljettaa matkailijoita kotimaihinsa.

– Teemme kaiken voitavamme, jotta voimme tuoda mahdollisimman paljon matkustajia kotiin avustuslennoilla.

Pääjohtajan mukaan Lufthansan talous on kuitenkin vielä hyvässä kunnossa. Konserni julkaisi viime vuoden talouslukujaan jo perjantaina. Yhtiön oikaistu liikevoitto viime vuodelta oli 2 miljardia euroa ja liikevaihto nousi 2,5 prosenttia 36,4 miljardiin euroon. Tänään Lufthansa kertoi, ettei koronaviruskriisin vaikutusta yhtiön tämän vuoden tulokseen voi tällä hetkellä arvioida.

STT

Kuvat: