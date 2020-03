Lukemista kannattaa edistää

Salolaisperheitä kannustetaan tänä vuonna lukemaan Meidän perheen lukuhaasteen avulla.

Haaste pitää sisällään 12 kirjan listan, jonka avulla lapset ja aikuiset valitsevat yhdessä luettavaa. Ajatuksena on ohjata vaihtelevien kriteerien avulla perheitä lukemaan monipuolisesti erilaisia kirjoja.

Lukemiseen patistamisella on tarvetta. Kiinnostus lukemista kohtaan on vähentynyt, ja nuorten lukemiseen liittyvät taidot eriytyvät yhä enemmän.

Salon Seudun Sanomien haastattelema yläkouluikäisten äidinkielen opettaja Mari Rajala kertoo (SSS 16.3.) arkihavainnon: ”15 vuotta sitten kun kysyin luokassa, moniko lukee omaehtoisesti, kolmesta neljään oppilasta ei viitannut. Nyt tuntuu, että tilanne on kääntynyt toisinpäin”.

Rajala on kehittänyt Meidän perheen lukuhaasteen yhdessä Halikon kirjastonhoitajan Aarne Pohjois-Koiviston kanssa. Myös kirjastoissa lukemiseen innostamiseen ja koululaisten lukuvinkkitilaisuuksiin panostetaan yhä enemmän.

Lukemisen hyötyjen lista on pitkä.

Vaikutukset ovat moninaisia ja koskevat kaiken ikäisiä: lukeminen muun muassa rauhoittaa, parantaa kykyä tuottaa itse tekstiä ja ehkäisee muistisairauksia. Paljon lukevien lasten oppimistulokset ovat parempia, ja lukeminen kehittää pitkäjänteisyyttä.

Aarne Pohjois-Koivisto kuvailee SSS:n haastattelussa lukemista ihmisen tärkeimmäksi taidoksi. Tämän taidon varhaisessa oppimisessa vanhemmilla on merkittävä rooli. Ensimmäinen askel lukutaidon ja sanavaraston kehittymiseen otetaan kuuntelemalla.

Perheiden lukemisen edistäminen on tavoittelemisen arvoinen asia, ja houkuttimeksi luotu Meidän perheen lukuhaaste on oivallinen väline lukuharrastuksen herättelyyn.

Lista toimii varmasti hyvänä kimmokkeena lapsille ja haastaa myös jo ennestään lukemisesta innostuneita laajentamaan kirjavalintoja omien mieltymysten ulkopuolelle.