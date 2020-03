Lumipyry vaikeuttaa liikennettä eteläisessä Suomessa – huonoa ajokeliä odotettavissa illan mittaan myös pohjoiseen

Lumipyry ja sohjoiset tiet vaikeuttavat liikennettä tänään koko maassa. Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli muuttuu päivän mittaan erittäin huonoksi eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Pohjois-Suomeen ennustetaan huonoa ajokeliä iltayöstä alkaen.

Erittäin huonoa ajokeliä on odotettavissa Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Varoitukset ovat näillä näkymin voimassa huomisaamuun asti.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelästä on aamusta alkaen levinnyt laajempi räntä- ja lumisateiden alue. Erityisesti iltapäiväruuhkassa on syytä varautua huonoon keliin.

Ennusteen mukaan pohjoisessa jatkuu tänään laajoilla alueilla varsin selkeä ja poutainen sää, joskin yöstä alkaen lumisateita leviää myös pohjoiseen.

Maan etelä- ja keskiosiin luvataan tänään myös voimakasta puuskaista itätuulta. Tuulivaroitukset ovat voimassa eteläisillä ja läntisillä merialueilla iltaan asti.

Helsingin pelastuslaitos sai jo aamupäivällä hälytyksen Etelärannassa sijaitsevaan laivaterminaaliin, jossa kattopeltejä oli alkanut irrota kovassa tuulessa. Lisäksi pelastuslaitos oli saanut hälytyksiä kaatuneista tai kaatumassa olevista puista.

Lentoyhtiö Finnairon tänään perunut useita Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähteviä kotimaan ja Euroopan lentoja sääolosuhteiden vuoksi. Yhtiön mukaan ennustetut sateet sekä kova tuuli rajoittavat liikennettä ja vaikeuttavat toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Yhteensä on ilmoitettu 14 lennon perumisesta. Yhtiön mukaan myös lentojen viivästykset ovat mahdollisia.

STT

