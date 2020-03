Lumisade tekee ajokelistä huonon suuressa osassa maata

Ajokeli on aamulla huono suuressa osassa Itä- ja Pohjois-Suomea lumi- ja räntäsateen takia, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Pohjois-Karjalassa ajokeli on lumi- ja räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi erittäin huono. Huonosta ajokelistä varoitetaan Lapissa, Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Etelä-Karjalassa.

Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa nollan molemmin puolin, Keski- ja Pohjois-Lapissa on 5-10 astetta pakkasta.

STT

