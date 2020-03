Lyhennysvapaita kysytään nyt seudun pankeista paljon

Yritykset ja samalla myös kotitaloudet ahtaalle laittanut koronatilanne näkyy jo nyt seudun pankeissa. Lainojen lyhennysvapaita kysytään henkilö- ja yritysasiakkaiden taholta selvästi normaalia enemmän.

– Reaalitalous ajautui kovasta vauhdista seinää päin. Moni yritys ja kotitalous on nyt hankalassa tilanteessa, sanoo Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta .

Sivirannan mukaan lyhennysvapaita kysytään nyt huomattavasti enemmän kuin normaalitilanteessa. Myös Lounaismaan Osuuspankissa lyhennysvapaiden kysyntä on kasvussa.

– Räjähdysmäistä kasvua ei ole vielä havaittavissa, mutta hakemuksia on tullut jonkin verran normaalia enemmän. Odotamme hakemusmäärän kasvavan huomattavasti, mikäli poikkeustilanne pitkittyy, Lounaismaan Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Tuominen sanoo.

Sivirannan mukaan Someron Säästöpankki aikoo toimia kriisissä vastuunsa tuntien.

– Autamme kaikin mahdollisin tavoin henkilö- ja yritysasiakkaitamme, jotka kärsivät tilanteen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista.

– Paikallisena pankkina koemme, että meillä on velvollisuus huolehtia yhteisöstä. Paikallispankki on juuri niin vahva kuin paikallinen yhteisö, Siviranta muotoilee.

Someron Säästöpankki tarjoaa henkilöasiakkaille lyhennysvapaat asuntolainoihin verkkopankin kautta haettuna kuluitta puolen vuoden ajaksi.

– Myös yritysasiakkaille räätälöidään sopiva ratkaisu. Lähtökohtaisesti myönnämme kaikille asiakkaille lyhennysvapaan puolen vuoden ajaksi. Tulemme suosittelemaan asiakkaille Finnveran takauksia, jotta käyttöpääomatilanne turvataan.

Lounaismaan Osuuspankki tarjoaa OP-ryhmän linjauksen mukaisesti lyhennysvapaita henkilö- ja yritysasiakkaille vuoden ajaksi.

– Jokainen tarve katsotaan tapauskohtaisesti, mutta haluamme auttaa asiakkaamme pahimman yli, pankinjohtaja Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan lyhennysvapaita kannattaa hakea verkossa käsittelyn nopeuttamiseksi.

– Konttorit ovat avoinna, mutta suosittelemme vahvasti sähköisten palveluiden käyttöä. Etenkin pandemian levitessä fyysisiä kontakteja tulee välttää myös pankeissa.

Myös Someron Säästöpankin konttorit ovat edelleen avoinna, mutta aukioloaikoja on supistettu.

Konttorit ovat arkisin avoinna toistaiseksi kello 10–13, minkä jälkeen asiointi onnistuu vain ajanvarauksella. Kemiönsaaren konttori on avoinna ainoastaan ajanvarauksella.

– Suosittelemme asiakkaille sähköisten palveluiden käyttöä, Siviranta sanoo.

Tuomisen mukaan Lounaismaan Osuuspankilla on vankka kokemus talouden kriiseistä selviämisestä.

– Toimialueella on selvitty Nokian ja Microsoftin jälkeisistä ajoista. Valmius kriisien hoitamiseen on olemassa ja muistissa, hän sanoo.

Molemmissa pankeissa tilanteen kehitystä seurataan tiiviisti päivittäin.

– Tilannekuva päivitetään niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin, ja jatkamme lainojen lyhennysvapaiden myöntämistä niin kauan kuin niille on tarvetta.

– Viesti asiakkaille ja henkilöstölle on selkeä – me selviämme tästä yhdessä. Tärkeää on auttaa toinen toisiamme ja olla ymmärtäväisiä toisiamme kohtaan, Säästöpankin Siviranta sanoo.

Nordeakin tarjoaa lyhennysvapaita yritys- ja henkilöasiakkailleen

Myös Nordeaan on tullut runsaasti kyselyitä lyhennysvapaita.

– Ehkä noin puolta enemmän kuin normaalisti, arvioi toimipaikan johtaja Taina Tallbacka-Kitola .

Lounais-Suomen alueesta vastaava Tallbacka-Kitola sanoo myös salolaisasiakkaiden olevan kiinnostuneita lyhennysvapaista.

– Lyhennysvapaille on tarvetta sekä henkilö- että yritysasiakkailla. Seudulla on paljon valmistavaa teollisuutta ja isoja yrityksiä, jotka ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluista.

Myös Nordean asiakkailla on mahdollisuus saada lyhennysvapaata puoleksi vuodeksi ilman kustannuksia. Lyhennysvapaata voi hakea netissä maksutta kesäkuun loppuun asti.

– Asiakkaita ohjataan sähköisten palveluiden pariin. Esimerkiksi Salon konttori on suljettu. Tapaaminen järjestyy poikkeustilanteissa ajan varaamalla, mutta kaikkea fyysistä tapaamista yritetään välttää.

Pienille ja keskisuurille yrityksille Nordea tarjoaa lyhennysvapaita ja muita keinoja taloudellisen tilanteen helpottamiseen.

Pankki pitää tiukentuneessa taloustilanteessa myös itse tiiviimmin asiakkaisiin yhteyttä.

– Yrityspankkiirimme ja neuvojamme kontaktoivat nyt aktiivisesti asiakasyrityksiämme käydäkseen heidän tilannettaan yhdessä läpi. Kartoitamme jatkuvasti kokonaiskuvaamme ja arvioimme epidemian vaikutuksia, yrityspankeista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen kertoo tiedotteessa

Monille yrityksille on elintärkeää, että kuluttaminen ei lakkaa.

– Vaikka elämme nyt monella tapaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, toivomme että ihmiset käyttävät mahdollisuuksien rajoissa edelleen tarjolla olevia palveluita ja tukevat näin suomalaisten yritysten toimintaa, Lehtonen sanoo.