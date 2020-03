Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole huomautettavaa Metsähallituksen ex-johtajan kohutusta erokorvauksesta

Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole huomauttamista Metsähallituksen menettelystä, joka koskee Metsähallituksen entisen pääjohtajan erokorvausta ja irtisanomisajan palkkaa. Ministeriön mukaan Metsähallituksen hallitus on toimitusjohtajasopimuksen päättämissopimuksella pyrkinyt turvaamaan Metsähallituksen toimintaedellytykset ja sopimusta on pidettävä Metsähallituksen edun mukaisena.

Ministeriö kertoo katsovansa asiaa kokonaisuutena ja ottavansa tarkastelussaan huomioon irtisanomisprosessista ja asian pitkittymisestä Metsähallitukselle aiheutuvan mainehaitan sekä entisen pääjohtajan kilpailukiellon pituuden.

Asia käy ilmi ministeriön apulaisoikeuskanslerille antamasta lausunnosta, jonka STT pyysi.

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen erosi tehtävästään elokuun lopulla henkilökohtaisten syiden takia. Hyttinen erosi vain hetkeä ennen Metsähallituksen hallituksen kokousta, jossa oli tarkoitus käsitellä hänen johtamistapojaan koskevaa selvitystä.

Selvitystä ei Hyttisen eron vuoksi vielä tuolloin käsitelty. Syyskuun loppupuolella Metsähallituksen hallitus kuitenkin katsoi selvitystä käsiteltyään, ettei Hyttinen olisi nauttinut sen luottamusta. Selvityksessä tuli esille, että Hyttisen johtamisessa oli merkittäviä puutteita ja kehittämistarpeita. Lisäksi selvitystä varten haastatellut kertoivat useista epäasialliseksi koetuista johtamistilanteista.

Kultainen kädenpuristus nousee yli 200 000 euroon

Maa- ja metsätalousministeriö sanoo apulaisoikeuskanslerille toimittamassaan lausunnossa, että sen tietojen mukaan Hyttisen irtisanoutumisesta ja toimitusjohtajan tehtävän päättymiseen liittyvistä seikoista sovittiin yhteisymmärryksessä Metsähallituksen hallituksen ja Hyttisen kesken.

– Hyttinen on muodollisesti irtisanoutunut, mutta hänelle on sovittu maksettavaksi tehtävän päättymiseen liittyviä korvauksia siten kuin hänet olisi irtisanottu, ministeriö kirjoittaa.

Ministeriö lisää, että Hyttiselle maksettavien erokorvausten maksuaika ei ylitä kilpailukieltorajoitteen pituutta ja että toimivalta toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä kuuluu Metsähallituksen hallitukselle.

Toimitusjohtajasopimuksen päättävässä sopimuksessa sovittiin, että Hyttisen työvelvoite päättyy syyskuun alussa, mutta hän sitoutuu perehdyttämään seuraajansa erikseen sovitulla tavalla irtisanomisaikana.

Hyttinen sai irtisanoutuessaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan ja kuuden kuukauden palkan suuruisen erokorvauksen. Päälle tulevat vielä lomakorvaukset ja puhelinetu.

Kultainen kädenpuristus erokorvauksesta ja irtisanomisajan palkasta nousee yli 200 000 euroon. Tähän päälle tulevat vielä tulospalkkiot.

Asiasta on kanneltu oikeuskanslerille.

– Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole huomauttamista Metsähallituksen menettelyyn. Kantelut eivät ministeriön näkemyksen mukaan anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ministeriö sanoo lausunnossaan.

Luottamuspulaa Hyttiseen on ollut aiemminkin

Pentti Hyttisen ympärillä on kuohunut myös aikaisemmin. Vuonna 2015 Hyttinen erosi Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan tehtävästä. Tuolloin Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kertoi, että Hyttisen ja alaisten välillä vallitsi luottamuspula.

Myös Hyttisen pääjohtajanimitykseen vuonna 2016 liittyi erilaisia käänteitä. Tuolloin maatalous- ja ympäristöministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk.) esitti Hyttistä Metsähallituksen pääjohtajan tehtävään. Keskustan kansanedustajat puolestaan toivoivat, että pitkäaikainen keskustan jäsen Esa Härmälä olisi saanut jatkaa tehtävässään.

Tiilikainen sai puolueeltaan harvinaisen kirjallisen varoituksen. Nykyisin Tiilikainen toimii keskustan ministeriryhmän valtiosihteerinä.

STT

