Maailmanpankilta miljardien tuki koronaviruksen kanssa kamppaileville köyhille maille – ”Nopea toiminta on tässä olennaista, se säästää ihmishenkiä”

Maailmanpankki julkisti tiistaina 12 miljardin dollarin avustuspaketin maille, jotka kamppailevat koronaviruksen leviämistä vastaan.

Maailmanpankin pääjohtajan David Malpassin mukaan on tärkeää tunnustaa köyhien maiden lisätaakka taistelussa viruksen leviämistä vastaan.

– Tarkoituksemme on vastata nopeasti ja tehokkaasti maiden tarpeisiin, Malpass sanoi lehdistötilaisuudessa.

Varat on suunnattu maailman köyhimmille maille ja niitä voi käyttää esimerkiksi terveyspalveluihin tai terveydenhuollon välineistöön. Tarkoitus on samalla neuvoa maita virustartuntojen ehkäisyssä.

Saajamaat eivät vielä tiedossa

Malpassin mukaan rahoitusta myönnetään maiden pyynnöstä. Jotkin maat ovat pääjohtajan mukaan jo olleet yhteydessä Maailmanpankkiin. Hän ei kuitenkaan kertonut, mitkä maat mahdollisesti saavat apua ensimmäisten joukossa.

– Nopea toiminta on tässä olennaista. Nopeus säästää ihmishenkiä, Malpass sanoi.

Maailmanpankki on viime vuosina rahoittanut esimerkiksi ebolaviruksen ja zikaviruksen torjuntatoimia.

Uuden koronaviruksen on todettu tarttuneen maailmanlaajuisesti jo yli 92 000 ihmiseen. Tartuntojen seurauksena on kuollut yli 3 100 ihmistä.

Virus lähti leviämään Kiinan Wuhanista joulukuun lopulla.

