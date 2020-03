LIISA WRIGHT. Suomi on tuntemistani kielistä ainoa, jossa kuukausilla on omakieliset nimet. Muissa on yhtenevät Rooman ajalla syntyneet nimitykset pienin muutoksin.

”Maaliskuu maata näyttää”, ja pieniä pälviä alkaa ilmestyä lumen keskeltä. Muissa kielissä kuukausi on omistettu roomalaisten sodanjumalalle. Mars lienee ollut niin tärkeä, että vuoden ensimmäinen kuukausi nimettiin hänen mukaansa (ruotsiksi mars).

Huhtikuussa kaadettiin puut polttamista eli kaskeamista varten. Huhta tarkoittaa juuri kaskea. Muiden kielien aprilin uskotaan tulevan joko avautumista, luonnon kasvuun avautumista tai järjestyslukua toinen merkitsevästä sanasta.

Monet kuukausien nimet tulevat maatöistä. Toukotöihin päästiin normaaleina vuosina toukokuussa. Muualla kuukausi on omistettu kreikkalaiselle kevään ja kasvun jumalattarelle Maialle (maj).

Länsi-Suomessa kynnettiin kesantopellot kesäkuussa, kun suvi oli alkanut. Kirjakieli oli kehitetty länsimurteiden perusteella: kesä tarkoitti kesantoa. Muissa maissa eletään ylijumala Juppiterin vaimon Junon aikaa (juni).

Heinäkuu kertoo ajankohdan töistä. Heinänteko ja kesantopellon kyntö olivat antaneet nimen myös vanhoille saksalaisille kesäkuukausille. Ruotsalaisetkin puhuivat heinäkuusta. Muut kansat näkivät aiheelliseksi kunnioittaa Julius Caesaria (juli).

Elo tarkoittaa tuleentunutta viljaa. Saksalaiset puhuivat tähkäkuusta ja olivat tässäkin suomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Myös Ruotsissa vanha nimitys oli satokuukausi. Muualla kunnioitetaan toista Rooman hallitsijaa Augustus Caesaria (augusti).

Syksy alkaa syyskuussa kuten Saksassa ja Ruotsissakin entiseen aikaan. Nyt niissäkin käytetään latinan seitsemää tarkoittavaa sanaa (september), siis maaliskuusta alkaen laskettuna.

Seuraava kuukausi onkin sitten kahdeksas (oktober), mutta meillä lokakuu-sana kertoo selvästi, missä mennään. Saksalaisilla alkoi viininkorjuu, ruotsalaisilla lahtaukset.

Marraskuu kertoo luonnon kuolevan. Muissa kielissä osataan taas vain laskea yhdeksään (november). Ruotsalaisilla alkoi talvikausi, lahtauksien aika tanskalaisilla vasta nyt ja Saksassa sumuinen kausi.

Joulukuu on muissa kielissä tylsästi vain se kymmenes kuu (december).

Tammikuun nimen katsotaan merkitsevän tukipuuta, runkoa tai siis talven keskusta. Kansainvälinen nimi januari pohjautuu roomalaisten kaksikasvoiseen Janus-jumalaan, joka näkee samalla menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Helmikuu on talven kaunein aika, kun vesi oksilla jäätyy pieniksi jäähelmiksi, ja kun hanget hohtavat ja häikäisevät. Muiden kielien februari tulee roomalaisten ikivanhasta juhlasta.

Helmikuulle vuoden viimeisenä kuukautena ei enää riittänyt normaalia määrää päiviä. Jotta ajanlasku kuitenkin pitäisi paikkansa, piti siihen lisätä yksi ylimääräinen päivä joka neljäs vuosi.

Suomi on rikas ja vivahteikas kieli, mikä näkyy myös kuukausien nimeämisessä.

Onneksi emme koskaan siirtyneet tylsään laskemiseen tai vieraiden jumaluuksien ja hallitsijoiden muistamiseen.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.