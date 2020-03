Maanantai maalasi pörssilistat punaisiksi – öljyn hinta kävi 30 prosentin laskussa

Pörsseissä ympäri maailman nähtiin synkkä viikon aloitus, kun maanantai maalasi listat punaisiksi. Aasian markkinoilta alkanut raju pörssilasku siirtyi Eurooppaan, ja Helsingissä yleisindeksi oli päivän päätteeksi reilun seitsemän prosentin syöksyssä. Koko vaihtokärki oli miinuksella, ja esimerkiksi Nokialla laskua tuli 6,6 prosenttia ja Nesteellä 12,2 prosenttia.

New Yorkissa pörssiviikon ensimmäinen päivä päättyi siihen, mistä se alkoikin, rajuun pudotukseen. Kaikki keskeiset indeksit painuivat pörssien sulkiessa yli seitsemän prosenttia öljyn hinnan laskun ja koronaviruksen talousvaikutuksien pelossa.

Dow Jones -indeksi päätyi kauppapäivän jälkeen 7,8 prosenttia ja yli 2 000 pistettä heikommalle tasolle kuin se oli viime perjantaina. Yhden päivän laskuna tämä oli suurin sitten finanssikriisin aikojen, joulukuun 2008.

New Yorkin pörssissä osakekauppa keskeytettiin pian kaupankäynnin avauksen jälkeen 15 minuutiksi, koska S&P 500 -indeksi painui seitsemän prosenttia. Se ei kuitenkaan estänyt luisua, sillä Nasdaq Composite ja S&P 500 päätyivät kumpikin yli seitsemän prosenttia pakkaselle.

Lontoon pörssi päätyi yli seitsemän prosentin laskuun, Pariisissa pörssi teki päivän aikana jyrkimmän pudotuksen sitten vuoden 2008 finanssikriisin, Frankfurtissa lyötiin päiväennätys vuodelta 2001. Koronaviruksen keskiössä Milanossa laskua oli yli 11 prosenttia.

Öljyn viitelaatu WTI:n hinta oli enimmillään 30 prosentin alamäessä, mutta oikeni päivän edetessä noin 20 prosentin laskuun. Tynnyrin hinta jäi vajaaseen 32 dollariin. Viitelaatu Brentin tynnyrihinta oli 35 dollarin luokkaa ja 20 prosentin laskussa. Näin rajuja öljyn hinnanlaskuja on nähty viimeksi vuoden 1991 Persianlahden sodan aikaan.

Öljy-yhtiöiden kurssit laskettelivat ympäri maailman.

”Vaikuttaa siltä, että Saudi-Arabia haluaa rankaista Venäjää”

Öljyn hinnan romahdus ja koronaviruksen aiheuttama huoli heiluttavat markkinoita todennäköisesti vielä useamman päivän, sanoi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila maanantaina.

Saudi-Arabian päätös lisätä öljyn tuotantoa ja painaa raaka-aineen hintaa osuu herkkään kohtaan, koska markkinat ovat jo valmiiksi hermostuneita koronaviruksen takia.

– Lähipäivät tulevat varmasti olemaan markkinoilla todella turbulentteja, Urrila sanoi STT:lle.

Saudi-Arabia aloitti öljyn hintasodan reaktiona sille, että öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja sen ulkopuoliset öljyntuottajamaat eivät viime viikolla onnistuneet sopimaan öljyntuotannon leikkaamisesta.

Opec oli kutsunut koolle kokouksen, jossa se ehdotti ulkopuolisille öljymaille 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta päivittäiseen tuotantoon. Tuotannon vähentämisellä Opec halusi jarruttaa öljyn hinnan laskua. Maat ovat aiemmin pystyneet sopimaan vähennyksistä, mutta nyt Venäjä torjui uudet leikkaukset.

– Vaikuttaa sitä, että Saudi-Arabia haluaa rankaista Venäjää, arveli OANDA-yhtiön analyytikko Jeffrey Halley.

Öljyn kysyntä laskee

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että öljyn kysyntä vähenee tänä vuonna koronaviruksen leviämisen vuoksi. Tauti vähentää matkustamista ja taloudellista toimeliaisuutta muutenkin, järjestö arvioi. Kysynnän lasku olisi ensimmäinen yli kymmeneen vuoteen.

IEA ennusti vielä viime kuussa, että öljyn maailmanlaajuinen kysyntä kasvaisi tänä vuonna noin 825 000 tynnyrillä päivässä. Uusi ennuste on, että kysyntä väheneekin 90 000 tynnyrillä päätyen noin 99,9 miljoonaan tynnyriin päivässä.

Järjestö odottaa, että öljyn kysyntä palaa kasvu-uralle ensi vuonna. Ennuste perustuu oletukseen, että Kiina saa koronaviruksen leviämisen hallintaan kuun loppuun mennessä. Kiinan vaikutus öljyn kysyntään on massiivinen.

STT

Kuvat: