Maanantaiaamuksi Suomen etelä- ja länsiosiin on luvassa vesisateita, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Idässä sataa myös, mutta siellä sade tulee räntänä.

Pohjois-Suomessa illalla alkanut lumisade jatkuu yön aikana, mutta väistyy aamuun mennessä.

Tulevalle viikolle on päivystävän meteorologin mukaan luvassa vaihtelevaa säätä. Sadealueiden välissä voi olla myös aurinkoista ja öisin etelässäkin on yöpakkasten mahdollisuus.

STT

Kuvat: