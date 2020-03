Maastohiihdon lajijohtoon muutosta: Haavisto ja Hietanen eivät jatka

Maastohiihdon maajoukkuejohtaja Matti Haavisto ja lajipäällikkö Eero Hietanen eivät jatka Hiihtoliiton palveluksessa, liitto tiedotti tiistaina. Kaksikon sopimukset päättyvät tähän kevääseen, eikä kumpikaan lajijohtaja halunnut enää jatkoa.

Haavisto on toiminut niin yhdistetyn kuin maastohiihdon maajoukkuetehtävissä vuosikymmenen, viimeiset kaksi vuotta ensin maastohiihdon päävalmentajana ja sitten joukkueenjohtajana. Vielä pari viikkoa sitten intohimoinen hiihtomies pohti maajoukkueasetelmia tulevaan kauteen, mutta sitten ajatukset kääntyivät.

– Päätös tuli viimeisen viikon aikana, kun pyörittelimme budjettitilannetta ja jatkokuvioita. Tilanne on haastava, eikä päällä oleva virusepidemia yhtään helpota tilannetta. Monet yhteistyökumppanuusneuvottelut ovat aika lailla jäissä, Haavisto mietti STT:lle puhelimitse.

Hiihtoliiton rahoitus perustuu suurelta osin yhteistyökumppanirahoitukseen, ja taloushaasteista saatiin toissa viikolla korutonta kuvausta, kun liitto kertoi aloittavansa yt-neuvottelut. Haavisto näki osaltaan, että ”liikkumavaraa” talousahtauteen tarvitaan.

– Tulevaisuus on haastava jokaisella osa-alueella, ja tällä ratkaisulla pyrin maksimoimaan sen, että pystymme pitämään riittävän määrän valmentajia siinä ydinasiassa eli valmentamassa. Nyt on hyvä hetki (siirtyä sivuun), antaa liikkumavaraa (Hiihtoliitolle), Haavisto pohti.

Päätöstä avitti myös se, että Haaviston virkavapaus ylikonstaapelin työstä Tampereella päättyy tähän kevääseen.

Maajoukkuemalli myllerryksessä?

Haavisto ehti liittopestissään kaikenlaista, eikä vähäisimpänä viimevuotinen muutos maajoukkueen rakenteissa. Haavisto siirtyi päävalmentajuudesta joukkuejohtoon ja vastasi osaltaan myös suksihuollon kuvioista. Uutta mallia kuvailtiin ”Ruotsin ja Norjan malliksi”, jolla haluttiin saada valmentajille enemmän aikaa olennaiseen eli valmennustyöhön.

Nyt puhurit piiskaavat vielä paikkaansa hakevaa malliakin.

– Olen vähän harmissani, jos tuota mallia muutetaan. Malli on hyvä, valmentajilla ei mene taustatöihin aikaa, Haavisto toteaa.

Maajoukkueen tilanteessa on Haaviston mukaan ”vielä paljon asioita kesken”. Huhtikuun puolivälin tienoilla kuitenkin pitäisi kuvioiden selkeytyä, myös valmennuksen osalta.

– Kaikki maajoukkuevalmennuksessa olevat ovat halukkaita jatkamaan, Haavisto paljastaa.

Ei kaihoisaa

Haavisto kiittelee vuosiaan maajoukkueen mukana, ”monta latua ja paikkakuntaa” on nähty ja ”hyviä ihmissuhteita saatu”. Yksi on kuitenkin pysyvää: tähtisuksija Krista Pärmäkosken kanssa jo 17 vuotta kestänyt yhteistyö jatkuu.

– Leirisuunnitelmat ovat vielä auki. Pääsiäisenä on tarkoitus Kristan kanssa vetää yhteen mennyttä kautta ja katsoa tulevaa, Haavisto sanoi ja kertoi Pärmäkosken ottaneen maanantaina ”tyynesti” tiedon Haaviston maajoukkuepoistumisesta.

– Enhän minä tästä mihinkään häviä. Lajin parissa yhä mukana, Haavisto nauroi.

Hietanen palaa SantaSportiin

Eero Hietanen palaa Rovaniemellä toimivan SantaSportin palvelukseen kuuden vuoden virkavapaan jälkeen.

– Vuonna 2014 tullessani Hiihtoliittoon aloitimme Reijo Jylhän kanssa maajoukkueen toimintatapojen ja valmennusjärjestelmän uudistamisen. Niissä asioissa mielestäni onnistuimme hyvin ja saimme vietyä tavoitteet maaliin, Hietanen sanoo.

– Kotimaan toimintojen osalta meillä on hyviä projekteja meneillään maastohiihdon kehittämiseksi, ja toivonkin, että myös nämä asiat saadaan toteutettua tulevaisuudessa. Näitä asioita ovat muun muassa valmennuslinjauksen uudistaminen ja kilpailuihin liittyvät uudistukset.

https://www.hiihtoliitto.fi/uutiset/haavisto-ja-hietanen-eivat-jatka-maastohiihdon-lajijohdon-tehtavissa/

STT

