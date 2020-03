Maastohiihtomaajoukkueessa koronavirustartunta – valmentaja sairastui Kanadassa, joukkueessa ei muita sairastuneita

Maastohiihdon maajoukkuevalmentaja Ville Oksasella on todettu koronavirustartunta Kanadassa, kertoi Hiihtoliitto keskiviikkona. Tiedotteen mukaan joukkueessa ei ole muita sairastuneita.

Suomi matkasi Kanadan Quebeciin maailmancupin kilpailuihin viime viikon tiistaina. Oksanen sai tiedon altistuksesta seuraavana päivänä, ja hän eristi sen jälkeen itsensä joukkueesta. Lauantaina valmistunut testi osoitti Oksasella olevan Covid-19-tartunta.

– Herätessäni paikallista aikaa keskiviikkoaamuna olin saanut soittoja ja viestejä Suomesta. Viikonloppuna vierailemissani häissä oli ollut henkilö, joka oli häiden jälkeen sairastunut, käynyt testeissä ja saanut positiivisen Covid-19-testituloksen, Oksanen kertoo.

– Tiedon saatuani eristin itseni välittömästi joukkueesta ja muista henkilöistä. En ollut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL:n kriteerien mukaan ollut lähikontaktissa sairastuneen kanssa, mutta jatkoimme joukkueen lääkärin kanssa karanteeniani ja etsimme Kanadan viranomaisten ja kisajärjestäjien kautta pääsyä koronatestiin.

Oksanen on ollut Kanadassa karanteenissa viime viikon keskiviikosta lähtien. Hän on ollut koko ajan hyvävointinen. Oksasen on annettava Kanadan viranomaisille kaksi negatiivista testitulosta ennen kuin hän pääsee matkustamaan Suomeen.

STT

Kuvat: