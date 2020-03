Maksutta perustettavasta verkkokaupasta ehdotetaan apua ahdinkoon joutuneille kivijalkaliikkeille

Ilmaiseksi perustettavasta verkkokaupasta ehdotetaan apua kivijalkaliikkeille ja muille yrittäjille, jotka ovat joutuneet ahdinkoon koronaviruspandemian vuoksi. Suomalainen verkkokauppatoimittaja Vilkas Group kertoo avaavansa yrittäjille mahdollisuuden perustaa verkkokauppa maksutta.

Palvelu on kauppiaille maksuton kuuden kuukauden ajan. Pelastetaan kauppa -hanketta tukee etujärjestö Suomen yrittäjät.

– Kaikki keinot kannattaa kokeilla, jotta pystyy jatkamaan liiketoimintaa kriisin aikana ja myös sen jälkeen. Verkkokauppa on monelle hyvä mahdollisuus, sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kampanjan tiedotteessa.

Vilkas Groupilla on noin 1 700 asiakasta. Se kertoo varautuneensa kampanjan myötä tuhansiin uusiin verkkokaupan perustaviin asiakkaisiin.

STT

Kuvat: