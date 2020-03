Mänttä-Vilppulan kohutusta rakennushankkeesta toinen valitus hallinto-oikeuteen – ”Mikään ei takaa sitä, että kaupunki saisi sulkutilillä olevan summan ikinä takaisin”

Mänttä-Vilppulan kohutusta rakennushankkeesta on valitettu jälleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kolmen kaupunginvaltuutetun mukaan valtuusto on ylittänyt hankkeessa päätösvaltansa ja päätös on muutenkin lainvastainen.

Valitus koskee noin 250 miljoonan euron ilmailupuistohanketta, jonka rahoitusjärjestelyn useat kuntatalouden asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet julkisuudessa. Italialainen liikemies Francesco Osanna on luvannut järjestää hankkeeseen 100 miljoonan euron rahoituksen luxemburgilaisen rahaston kautta. Osannan epäselväksi jääneet taustat ja rahoitukseen liittyvä sulkutili ovat herättäneet kysymyksiä.

Hankkeesta on jo aiemmin jätetty yksi valitus hallinto-oikeuteen.

Tuoreessa valituksessa valtuutetut kiinnittävät jälleen huomiota sopimukseen sisältyvään sulkutiliin, jonne Mänttä-Vilppulan kaupunki on luvannut 10 miljoonan euron talletuksen. Sopimusasiakirjojen mukaan lainanantaja voi käyttää summaa vakuutena velkarahoitukseen.

Valtuutettujen mukaan järjestelyä ei ole riittävästi selvitetty päättäjille ja kyse on kuntalaissa kielletystä toimenpiteestä.

– Mikään ei takaa sitä, että kaupunki saisi sulkutilillä olevan summan ikinä takaisin, valituksessa kirjoitetaan.

Valtuutettujen mukaan 10 miljoonan euron talletuksen menettäminen vaarantaisi Mänttä-Vilppulan kyvyn vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

– Kaupunki täyttää jo tällä hetkellä useita kriisikunnan tunnusmerkkejä ja on Pirkanmaan eniten velkaantunut kunta, valtuutetut kirjoittavat.

Valituksen ovat allekirjoittaneet Pentti Paananen (vas.), Arto Lampinen (kesk.) ja Esa Mikkola (sd.).

Valtuutetut pitävät asuntojen myyntiä epärealistisena

Valituksessa viitataan myös muihin julkisuudessa esiin nostettuihin epäselvyyksiin, kuten valtiontukiarvioinnin puutteeseen ja siihen, että valtuutetuilla ei ole ollut riittävää mahdollisuutta perehtyä hankkeen asiakirjoihin.

Hanke on tarkoitus rahoittaa osin myymällä ilmailupuistoon rakennettavia asuntoja. Valituksessa suunnitelmaa pidetään epärealistisena alueen kysyntään ja hintatasoon nähden.

– Mänttä-Vilppulassa ei ole asuntopulaa. Kaupungin väestön vähentyessä asuntoja on jäänyt tyhjilleen.

STT

