Markkinaturbulenssi jatkuu pörsseissä, vuorossa reipas nousupäivä

New Yorkin arvopaperimarkkinat ovat ampaisseet lähes neljän prosentin nousuun kaoottisen maanantain jälkeen. Dow Jones on noussut 3,9 prosenttia pian New Yorkin pörssin avautumisen jälkeen. Nasdaq-pörssissä Composite-indeksi on edennyt 3,5 prosenttia.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi oli iltapäivällä runsaan prosentin verran plussalla. Euroopan suurista pörsseistä Frankfurtin pörssin DAX-indeksi on kohonnut yli kaksi prosenttia.

Maanantaina New Yorkin arvopaperimarkkinoiden keskeiset indeksit sukelsivat yli seitsemän prosenttia. Myös Helsingin pörssi päätyi runsaat seitsemän prosenttia miinukselle.

STT

