Martinlaakson terveysasema Vantaalla suljettu, osa henkilökunnasta ja potilaista altistunut koronavirukselle

Martinlaakson terveysasema Vantaalla on suljettu, sillä siellä vahvistetun koronavirustapauksen vuoksi osa henkilökunnasta ja potilaista on altistunut virukselle, Vantaan kaupunki tiedottaa. Altistuneita jäljitetään parhaillaan.

Terveysasema on suljettu jo tästä päivästä lähtien, ja se pysyy kiinni alkuviikon. Ajanvaraus- tai päiväpoliklinikkapotilaita ei oteta tänä aikana vastaan.

Asema puhdistetaan sen ollessa suljettuna. Martinlaakson terveysasemasta on myöhemmin tulossa Vantaan koronavastaanottopiste, ja myös tämän muutoksen valmistelutyöt ovat käynnissä.

STT

