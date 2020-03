Matkustajasatamiin ja Finavian lentoasemille avataan koronainfopisteitä, kuntien varautumisesta ohjeet

Suomen matkustajasatamiin ja Finavian lentoasemille on tulossa infopisteet, joista matkustajat saavat koronavirusta koskevaa materiaalia, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Pääasiassa maahan saapuville matkustajille suunnatun materiaalin tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Materiaalia on saatavilla yhdellätoista kielellä.

Ministeriön tiedotteen mukaan infopisteet avataan mahdollisimman pian.

Valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen voi nyt soittaa

Uudesta koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Neuvonnan numero on 02 95 535 535, ja siihen voi soittaa arkipäivisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

Kuntien selvitettävä karanteeniin soveltuvat tilat

Kuntia ja kuntayhtymiä kehotetaan selvittämään mahdollisimman pikaisesti karanteeniin soveltuvat tilat. Lisäksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ohjeistavat kuntia, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja koronavirustartuntojen varalta. Ohjeeseen ei sisälly uusia velvoitteita, vaan siinä muistutetaan tarvittavista toimista ja velvollisuuksista.

Kunnan vastuulla, että karanteenissa oleva saa ruokaa

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat tartuntatautien torjunnasta alueellaan ja sairaanhoitopiirit tukevat kuntia asiantuntemuksellaan. Jos kunnat ja kuntayhtymät ovat jo selvittäneet karanteeniin sopivat tilat, tiloja koskevat osuudet tulisi ohjeen mukaan päivittää varautumissuunnitelmaan.

Kunnan on myös muun muassa huolehdittava karanteeniin määrätyn ruokahuollosta.

– Tämä on hyvä ottaa huomioon karanteenitilojen suunnittelussa ja myös määrättäessä ihmisiä mahdolliseen kotikaranteeniin, ohjeessa sanotaan.

Palveluasumisen ja laitoshoidon vaatimukset huomioitava

Koska uudentyyppinen koronavirus on nykytiedon mukaan riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille, on kuntien ja kuntayhtymien otettava varautumissuunnitelmissaan huomioon palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon vaatimukset.

– Väistötiloja pitää kartoittaa etukäteen, jolloin mahdollisen tartunnan tullessa oireettomat ihmiset voidaan tarvittaessa suojata tartunnoilta.

Kuntien on kiinnitettävä huomiota myös sosiaalihuollon yksiköiden ohjeistamiseen muun muassa siitä, millaisia varotoimia noudatetaan, jos osa asiakkaista on karanteenissa.

Yhtenäistä tilannekuvaa kootaan alueilta

Aluehallintovirastot (avit) valvovat, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Lisäksi sosiaalihuollon toimintojen on sujuttava asianmukaisesti arjen häiriötilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kultakin viideltä yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta erikoissairaanhoidon tilannekuvan.

– Yhtenäisin perustein laadittu tilannekuva antaa mahdollisuuden käyttää ja kohdentaa alueellista työvoimaa, sairaaloita, hoitolaitoksia, lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja tarvittavia laitteita yhtenäisesti erityisvastuualueilla.

STT

Kuvat: