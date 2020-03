Mediat: Seksuaalirikoksista vankilaan tuomitulla Harvey Weinsteinilla todettu koronavirustartunta

Seksuaalirikoksista vankilaan tuomitulla ex-elokuvatuottaja Harvey Weinsteinilla on todettu koronavirustartunta, kertovat yhdysvaltalainen Deadline-sivusto sekä paikallislehdet omiin lähteisiinsä viitaten. Mediatietojen mukaan Weinstein on siirretty eristykseen.

New Yorkin osavaltiossa vankilatuomiotaan istuvan Weinsteinin tiedottaja on kommentoinut medioille, ettei hänellä ole tietoa asiasta.

Virustartunnat ovat alkaneet levitä New Yorkin vankiloissa. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan kaupungin vankiloissa on todettu kymmeniä tartuntoja.

Medialähteiden mukaan Weinstein on toinen kahdesta vangista, joilla on todettu koronavirustartunta Wenden vankilassa New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Weinstein siirrettiin vankilaan viime viikolla.

https://deadline.com/2020/03/coronavirus-harvey-weinstein-positive-test-prision-1202889800/

STT

Kuvat: