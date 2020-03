Elizabeth Warren jätti demokraattien presidenttikisan kesken, ei pärjännyt supertiistaina kuten oli toivonut

Yhdysvalloissa Elizabeth Warren on päättänyt keskeyttää kampanjansa demokraattipuolueen presidenttiehdokaskilpailussa. Asiasta kertovat nimettömät lähteet esimerkiksi New York Timesille ja CNN:lle.

Warren, 70, oli ehdokasasettelun alkuvaiheessa demokraattien poliitikoista jonkin aikaa suosituin.

New York Timesin mukaan Warrenin oli määrä tiedottaa vetäytymisestään henkilökunnalleen torstaina. Jo aiemmin New York Times kertoi Warrenin kampanjapäällikön kirjoittaneen kampanjan henkilöstölle sähköpostin ja kertoneen Warrenin pohtivan vaihtoehtojaan.

Puolueen vasenta laitaa edustava Warren ei pärjännyt toivomallaan tavalla supertiistaina, minkä jälkeen hänen mahdollisuutensa päätyä ehdokkaaksi oli huvennut medioiden mukaan lähes olemattomaksi.

Supertiistai oli ex-varapresidentti Joe Bidenin menestyskulkue, sillä hän napasi voittoja useissa osavaltioissa.

Demokraattien presidenttiehdokaskilpailusta olivat jo ennen Warrenia luopuneet muun muassa pormestari Pete Buttigieg, senaattori Amy Klobuchar ja viimeisimpänä miljardööri Michael Bloomberg.

Myös Sanders liian vasemmalla?

Supertiistaina Biden voitti 14 osavaltiosta kymmenessä ja Bernie Sanders kolmessa. Kalifornian osavaltion lopullista tulosta vielä odotetaan. Warren jäi molempien taakse kaikissa osavaltioissa, myös kotonaan Massachusettsissa.

Sandersia keskustalaisempi Biden onnistui voittamaan tiistain esivaalit useassa osavaltiossa, joissa hän ei etukäteen ollut ennakkosuosikki.

– Tätä on yhdysvaltalaisessa mediassa tulkittu poliittisen historian suurimmaksi yllätykseksi. Se, että Biden sai noin monta yllättävää osavaltiota, kertoo ennen kaikkea, että mielipidemittaukset menivät taas kerran täysin pieleen, arvioi STT:lle Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta keskiviikkona.

Demokraattien ehdokaskisasta luopuneista Bloomberg, Buttigieg, Klobuchar sekä Beto O’Rourke ovat ilmoittaneet tukevansa Joe Bidenia puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Yhdysvalloissa etelä on Bidenin tukialuetta. Siellä merkittävä osa demokraattiäänestäjistä on afroamerikkalaisia, ja ex-varapresidentin kannatus afroamerikkalaisten keskuudessa on vankkaa.

Sanders puolestaan on suositumpi maan länsi- ja pohjoisosassa. Hän on erityisen suosittu nuorten äänestäjien keskuudessa. Sanders on saanut vahvan tuen myös erittäin liberaaleina itseään pitäviltä sekä latinotaustaisilta äänestäjiltä.

Demokraattien maltillisessa siivessä pelätään, että Sanders olisi liian vasemmistolainen ehdokas voittamaan Trumpia.

Puolueen esivaaliruljanssi jatkuu ensi tiistaina, jolloin äänestetään muun muassa Michiganissa ja Missourissa. Florida ja Ohio ovat vuorossa siitä viikon päästä.

