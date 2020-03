Mepit tulostavat, täyttävät, allekirjoittavat ja skannaavat äänestyslipukkeita tänään kodeissaan, sillä EU-parlamentin täysistunnossa äänestetään ensimmäistä kertaa etänä

Euroopan parlamentti pitää tänään täysistunnon, mutta suuri osa 705 europarlamentaarikosta ei saavu paikalle istuntosaliin, vaan osallistuu etäyhteyden välityksellä. Poikkeusjärjestely on tehty varotoimenpiteenä koronavirustilanteen vuoksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mepit voivat äänestää täysistunnossa etäyhteyden kautta.

Käytännössä äänestys sujuu niin, että europarlamentaarikoille lähetetään äänestyslipukkeet, jotka he tulostavat, täyttävät, allekirjoittavat ja skannaavat kotonaan, minkä jälkeen he lähettävät ne takaisin parlamenttiin, jossa äänet lasketaan.

Yhtenä parlamentin varapuhemiehistä toimiva Heidi Hautala (vihr.) kertoo, että tulostin ei tosin ole välttämätön väline äänestyksessä.

– Esimerkiksi minulla ei ole tulostinta, niin saan jäljentää tekstin käsin A4:lle, Hautala sanoo.

Parlamentti on harjoitellut tällä viikolla äänestämisen etäkäytäntöjä. Täysistuntoa poikkeusjärjestely hidastaa, ja istunnon läpikäymiseen onkin varattu käytännössä lähes koko päivä.

Hautalan mukaan on tärkeää, että europarlamentaarikot näyttävät esimerkkiä ja noudattavat koronaviruksen leviämisen estämiseksi annettuja matkustus- ja kokoontumisrajoituksia siinä missä kaikki muutkin.

Parlamentin työ pyörii etänä

EU-parlamentti on tehnyt useita poikkeusjärjestelyjä koronavirustilanteen vuoksi. Esimerkiksi suuri osa kokouksista on peruttu ja mepit ovat työskennelleet pääasiassa etänä.

SDP:n Miapetra Kumpula-Natri uskoo, että etäyhteyksillä järjestetty täysistunto sujuu hyvin. Hän korostaa, että koronavirustilanteen ratkomiseen liittyvät päätökset on tärkeää viedä eteenpäin.

Parlamentti on tässä vaiheessa varautunut jatkamaan poikkeusjärjestelyjä heinäkuun loppuun asti. Tavalliseen täysistuntoon Strasbourgiin mepit kokoontuvat seuraavan kerran todennäköisesti vasta syyskuussa.

Hautala kertoo, että parlamentin puhemiehistössä linjattiin hyvin tarkkaan jo ensimmäisten poikkeusjärjestelyjen yhteydessä, että parlamentin on pystyttävä kaikissa tapauksissa hoitamaan ydintehtäviänsä eli säätämään lakeja ja huolehtimaan budjettimenettelystä.

Parlamentti päättää koronatoimista

Tämänpäiväisessä täysistunnossa tehdään päätöksiä EU:n toimista koronaviruskriisin keskellä. Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa kuvailee, että asialista on aika lailla ”selvää pässinlihaa”.

– Meillä on laaja, yli puoluerajojen oleva yhteisymmärrys siitä, että nämä toimet täytyy hyväksyä nopeasti, Sarvamaa sanoo.

Meppien on määrä äänestää investointialoitteesta, jolla EU-maat laittaisivat liikkeelle noin 37 miljardin euron investoinnit tilanteen helpottamiseksi. Lisäksi parlamentti äänestää Euroopan solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentamisesta kansanterveysuhkiin.

Kolmantena asiana äänestyksessä on väliaikainen helpotus lentoyhtiöiden kenttäpaikkoja koskeviin sääntöihin. EU-sääntöjen mukaan lentoyhtiö voi menettää yhteytensä kilpailijoille, ellei se käytä vähintään 80 prosenttia sille annetuista lähtö- tai saapumisajoista. Sääntöjen väliaikaisella muutoksella pyritään ehkäisemään haamulentoja eli sitä, että lentoyhtiöt eivät joutuisi liikennöimään tyhjillä koneilla ainoastaan yhteyksiensä säilyttämiseksi.

Monet lentoyhtiöt ovat peruneet runsaasti lentoja koronavirustilanteen vuoksi.

STT