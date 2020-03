Saksan liittokansleri Angela Merkel vetäytyy karanteeniin koronavirusepäilyn vuoksi, kertoo hallituksen tiedottaja. Merkeliä aiemmin hoitaneella lääkärillä on todettu tartunta.

Hallituksen lausunnon mukaan Merkeliä testataan säännöllisesti tulevina päivänä koronatartunnan varalta. Tehtävänsä Merkel hoitaa kotoa käsin.

Merkel kertoi aiemmin tänään, että Saksa kieltää yli kahden ihmisen tapaamiset. Kielto ei koske perheitä eikä samassa kotitaloudessa asuvia.

Merkel sopi asiasta tänään Saksan osavaltioiden pääministerien kanssa käymässään puhelinkokouksessa. Saksassa koronatoimet ovat olleet pääosin osavaltioiden vastuulla. Maan 16 osavaltiosta 12 oli jo aiemmin määrännyt ihmisille ankaria kontaktirajoituksia, joita on myös noudatettu kohtalaisen hyvin.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Saksassa on todettu tähän mennessä vajaat 24 000 koronavirustapausta. Kuolleita on runsaat 90.

STT

Kuvat: